Die für den Einsatz bei Katastrophen und größeren Unglücksfällen ausgebildete Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Kreisverbandes des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hat die engagiertesten Ehrenamtlichen aus ihren Reihen ausgezeichnet. Während der ersten Dienstversammlung im neuen Jahr überreichten ASB-Kreisvorstandsmitglied Julia Mehlau und SEG-Zugführer Dirk Meinberg Urkunden und Präsente an jene SEG-Mitglieder, die 2019 die meisten Dienststunden absolviert haben.

Bei den Erwachsenen hat Pascal Grahneis zum wiederholten Mal die meisten Einsätze absolviert. Er leistete 614,5 Dienststunden und lag damit weit vor dem zweitplatzierten Justin Waltersdorff mit 421 Stunden und Annika Klose auf Platz drei mit 255 Stunden. Bei den Jugendlichen war Lea Wottke mit 365 Stunden die fleißigste Samariterin, gefolgt von Patrik Ronschke (338 Stunden) und Daniel Schirokow mit 332 Dienststunden.

ASB-Helfer unterstützen beim Kölner Karneval

Zugführer Meinberg dankte allen Mitgliedern des Katastrophenschutzes für ihr Engagement. „Ohne Eure erbrachten Leistungen und Euren Einsatz wäre Vieles nicht möglich“, sagte er.

Julia Mehlau (links) und SEG-Zugführer Dirk Meinberg (rechts) überreichen Urkunden und Präsente an Daniel Schirokow und Lea Wottke. Quelle: ASB

Insgesamt sind in der Schnelleinsatzgruppe 94 Samariter aktiv, die zusammen 9272 Dienststunden absolviert haben. Die ehrenamtlichen Helfer waren bei 816 Einsätzen präsent und haben zudem viele Aus- und Weiterbildungen sowie Wachdienste absolviert. Nach Mitteilung des ASB-Kreisverbandes waren die SEG-Helfer für Wachdienste häufig auch überregional unterwegs und haben unter anderem Großkonzerte von Pink und der Band Kiss sowie Fußballspiele des Hamburger SV und von Hannover 96 abgesichert. Auch den Christopher Street Day und den Karneval in Köln sowie das Stadtfest in Barsinghausen haben die Samariter aus dem Raum Barsinghausen und dem Schaumburger Land begleitet. „Besonders in Erinnerung geblieben ist bei den Beteiligten der Einsatz des Katastrophenschutzes und der Staffel der Psychosozialen Notfallversorgung beim Feuer in Großgoltern zum Jahresende“, berichtet ASB-Sprecher Gordon Ohlendorf.

Auch 2020 haben die ehrenamtlichen Kräfte der Schnelleinsatzgruppe schon wieder eine Vielzahl von Hilfsdiensten auf dem Programm. Für den Einsatz im Katastrophenschutz sollen im Jahresverlauf zwei Mannschaftstransportwagen angeschafft werden, außerdem ein sogenannter Gerätewagen Betreuung.

Von Andreas Kannegießer