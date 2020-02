Barsinghausen

Zehntklässler der Goetheschule in Barsinghausen haben den Test gemacht: Das passiert bei 1 Promille – „es ist ein komisches Gefühl, ich sehe alles verschwommen“, sagt die 16-jährige KGS-Schülerin Lara und nimmt die Rauschbrille ab, die durch ihre besondere Einfräsung die Optik verschiebt. Die Sehstärke schwindet, die Einschätzung von Entfernungen kommt abhanden und die Reaktionsfähigkeit nimmt ab. Die Brille soll den Jugendlichen deutlich die Augen öffnen: So sieht die Welt also aus, wenn man betrunken ist.

Gerade auf einer Linie laufen - gar nicht so einfach für Simon (16) mit einer Rauschbrille auf der Nase. Quelle: Jennifer Krebs

„Fit im Straßenverkehr“ ist ein Präventionsprojekt von Polizei, Feuerwehr und AOK. Ziel ist es, die Schüler des zehnten Jahrgangs, die verstärkt auch schon motorisiert am Straßenverkehr teilnehmen, dahingehend zu sensibilisieren, dass sie bewusst und verantwortlich handeln. „Was viele nicht wissen“, klärt Stefan Klaus von der Barsinghäuser Polizei auf: „Wer getrunken hat, darf auch nicht mehr auf dem Roller fahren. Auf dem E-Scooter gilt dieselbe Promillegrenze wie für Autofahrer.“

Wie schnell kann ich bremsen? Katharina Zabel von der AOK macht mit den Schülern einen Reaktionstest. Quelle: Jennifer Krebs

Fahranfänger, die an die Null-Promillegrenze gebunden sind, aber betrunken auf dem E-Scooter erwischt werden, droht eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren – wie wenn sie betrunken Auto fahren. Und der Führerschein mit 17? „Auch daraus wird dann erstmal nix“, sagt Klaus. Denn nach einem Verstoß gegen das Alkoholverbot kann die Führerscheinstelle den Fahrerlaubnisantrag eines Führerscheinanfängers ablehnen und stattdessen den Gang zur medizinisch-psychologischen Untersuchung anordnen.

Von Jennifer Krebs