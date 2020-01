Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung kommt nicht so schnell wie ursprünglich erhofft mit ihrem sogenannten Kita-Nothilfeplan voran. Die Ausschreibung für die Beschaffung der geplanten Containergebäude hat sich nach den Worten des Ersten Stadtrates Thomas Wolf verzögert. „Sie steht aber nun unmittelbar bevor“, sagt Wolf. Die Fertigstellung der ersten zusätzlichen Einrichtungen bereits im März ist damit allerdings unrealistisch geworden.

Die größte der geplanten neuen Einrichtungen an der Straße Die Heide in Kirchdorf könnte nun möglicherweise zum Start des neuen Kindergartenjahres im Spätsommer zur Verfügung stehen, schätzt die Stadtverwaltung. „Bei anderen wird es schneller gehen“, betont Wolf.

Weiterer Architekt arbeitet nun mit

Mit dem Kita-Nothilfeplan will die Stadt auf die unerwartet große Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen im Stadtgebiet reagieren. Binnen weniger Monate sollen mit dem Projekt rund 250 zusätzliche Betreuungsplätze im Barsinghäuser Stadtgebiet geschaffen werden. Schwerpunkt des Nothilfeplans ist die Beschaffung von schnell aufstellbaren Betreuungseinrichtungen in Containerbauweise.

Weil die Kapazitäten des städtischen Gebäudewirtschaftsbetriebs zu gering sind, wird der Kita-Nothilfeplan im Auftrag der Stadt vom Barsinghäuser Architekten- und Ingenieurbüro Dörger-Löscher-Schneider geplant und umgesetzt. Allerdings sind der Aufwand und die gesetzlichen Anforderungen bei Ausschreibungen öffentlicher Aufträge offenbar höher als erwartet. „Eine solche Ausschreibung ist extrem umfangreich“, sagt Architekt Torsten Schneider. Die Ausschreibung öffentlicher Aufträge sei zudem „keine Kernkompetenz“ seines Büros.

Kurzfristig hat die Stadtverwaltung darum nach Wolfs Worten als weiteren Architekten den Barsinghäuser Jochen Florian mit ins Boot geholt, der ein Büro in Hannover betreibt. „Er hat Erfahrung mit öffentlichen Aufträgen und etliche Großprojekte betreut“, sagt der Erste Stadtrat. Florian habe die Arbeit an der Ausschreibung übernehmen können und müsse nicht ganz neu beginnen. „Das wäre eine Katastrophe gewesen“, sagt Wolf.

Nachtigallweg : Rückwärtige Erschließung möglich

In der größten der neuen Betreuungseinrichtungen an der Heide sollen künftig in vier Containermodulen 50 Kindergarten- und 30 Krippenkinder in vier Gruppen betreut werden. Neue Containerkindergärten soll es auch auf dem Gelände der Bert-Brecht-Förderschule (50 Plätze), auf dem ehemaligen Feuerwehrplatz an der Wilhelm-Heß-Straße (30 Krippenplätze) und neben dem ehemaligen SCB-Vereinsheim am Nachtigallweg geben. Teil des Nothilfeplanes sind unter anderem auch Betreuungsplätze in einem weiteren Waldkindergarten und 20 Plätze in einer Großtagespflege an der Bergstraße.

Am Nachtigallweg hatte es in den vergangenen Monaten Anliegerkritik an den städtischen Plänen wegen der engen Zufahrt zum künftigen Kindergarten gegeben. Diese Problematik habe sich entschärft, berichtet Erster Stadtrat Wolf. Die Stadt habe ein Grundstück erworben, sodass die neue Betreuungseinrichtung nun von hinten erschlossen werden könne.

Noch unklar ist, wie teuer die neuen Nothilfebetreuungseinrichtungen tatsächlich werden. Die Stadtverwaltung hatte in einer ersten Einschätzung im vergangenen Sommer eine Summe von rund 2,23 Millionen Euro genannt. Das Büro Dörger-Löscher-Schneider dagegen hatte einen höheren Baustandard zugrunde gelegt und einen Bedarf von bis zu 6 Millionen Euro berechnet. Daraufhin hatte der Rat der Stadt im Dezember vorsorglich einen vierten Nachtragshaushalt zur Finanzierung der sechs Millionen verabschiedet.

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung werden die tatsächlichen Kosten am Ende irgendwo zwischen den beiden bisher genannten Summen liegen. „Wir wollen eine funktionale und zugleich wirtschaftliche Variante“, sagt Wolf. „Wir werden mit 2,3 Millionen Euro nicht hinkommen, aber wir werden auch keine 6 Millionen brauchen.“

Von Andreas Kannegießer