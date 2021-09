Barsinghausen

Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit: Am Sonntag, 19. September, feiert Barsinghausen wieder den Tag der Ortsteile – und kombiniert das Event mit einem kleinen Stadtfest. Beide Veranstaltungen laufen von 11 bis 18 Uhr, ab 13 Uhr haben zudem die Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Jetzt haben die Organisationsteams das Programm bekannt gegeben.

Am Tag der Ortsteile beteiligen sich dem Stadtmarketingverein „Unser Barsinghausen“ zufolge 21 Vereine. Darunter befindet sich unter anderem der Nabu mit dem Bau eines Insektenhotels. Die Verkehrswacht errichtet einen Fahrradparcours, auch die Kulturfabrik Krawatte und die Villa Kunterbunt werden zugegen sein. Auf eine große Kuchenauswahl können sich Gäste beim Stand des Montessori-Kinderhauses freuen. Zudem haben die Veranstalter Streetfood, Pizza und Wildburger angekündigt.

„Wir haben lange überlegt, was wir machen“: Klaus Danner von der Interessengemeinschaft Stadtfest (rechts) und sein Team organisieren den musikalischen Teil. Quelle: Thea Schmidt

Kleines Stadtfest mit Musik an vier Orten

„Wir haben lange überlegt, was wir machen“, erzählt Klaus Danner von der Interessengemeinschaft (IG) Stadtfest. Er und seine 17 weiteren Teammitglieder hätten sich dann für den musikalischen Part entschieden. Beim kleinen Stadtfest erwartet die Gäste Musik an vier Orten. Im Biergarten der Suhle treten Stefan Basler (11 bis 13.30 Uhr) und Buddy & The Cruisers (ab 15 Uhr) auf. Neben der Volksbank können Gäste ab 11 Uhr Stamer und Champ zuhören, ehe um 14 und um 16 Uhr das Uli Holzberger Trio mit Jenne Meier auf die Bühne kommt.

2020 ging Stefan Basler auf Corona-Tour durch die Stadt Barsinghausen – in diesem Jahr tritt er beim kleinen Stadtfest auf. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Vor dem Vodafone-Geschäft wird den ganzen Tag über Wolfgang Dué mit einer Jazzband zu hören sein. Im Gilde-Biergarten am Thie macht ab 11 Uhr DJ Hase Stimmung, zudem ist ein Losverkauf geplant. Um 13 Uhr ist die offizielle Eröffnung des Tags der Ortsteile und des verkaufsoffenen Sonntags vorgesehen. Danach treten Winni Martin und High Life unplugged auf. Auch einen Programmpunkt für junge Gäste gibt es am Thie: Christian Hüser singt und tanzt ab 15 Uhr mit Kindern.

An Kinder richten sich auch zwei weitere Programmpunkte, die die IG Stadtfest abseits der Musik organisiert hat. Am Europaplatz wird ein Kinderkarussell stehen – und am MSA-Platz gibt es einen Streichelzoo.

Von Thea Schmidt