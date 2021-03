Barsinghausen

Am Montag ist in Barsinghausen ein Radfahrer auf der L 392 von einem Auto erfasst worden. Der 73-jährige Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldiensts Hannover war der Radfahrer gegen 14.55 Uhr an der Rehrbrinkstraße unterwegs. In Höhe des Karl-Blume-Wegs wollte der 73-Jährige die Straße überqueren. Da der Verkehr in Fahrtrichtung B 65 stockte, fuhr er zwischen den wartenden Autos hindurch, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu gelangen.

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde er auf der Gegenspur jedoch vom Pkw einer 51-Jährigen erfasst, die die Straße mit ihrem Renault Twingo in Richtung Barsinghausen befuhr. Der Radfahrer wurde nach wenigen Metern auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn geschleudert.

Die Autofahrerin überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 7500 Euro. Wegen des Unfalls war die L 392 zeitweise voll gesperrt.

Von ram/ms