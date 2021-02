Barsinghausen

Der Aufruf der Stadt Barsinghausen an ihre Bürger, zum Entwurf eines Radverkehrskonzeptes Stellung zu nehmen, ist auf breite Resonanz gestoßen: Mehr als 340 Anregungen und Ideen sind in den vergangenen Wochen bei der Planungsgemeinschaft Verkehr PGV aus Hannover eingegangen, die das Projekt im Auftrag der Stadt begleitet. Wegen der hohen Beteiligung hatte die Stadtverwaltung die Frist für die Stellungnahmen noch einmal verlängert.

Barsinghausen soll durch Radverkehrskonzept attraktiver werden

Bürgermeister Henning Schünhof und der städtische Umweltsachbearbeiter Michael Barth vom Bau- und Planungsamt sind sehr zufrieden über den Verlauf der Bürgerbeteiligung. „Die hohe Zahl an Vorschlägen und Hinweisen zeigt, dass das Thema in Barsinghausen eine große Relevanz besitzt“, sagt Schünhof. Aus seiner Sicht sei das Konzept ein wichtiger Baustein zur Verkehrswende. „Zugleich wollen wir damit die Stadt als Wohnstandort attraktiver machen“, betont das Stadtoberhaupt.

Viel Lob für Arbeit von Ingenieurbüro

Nach den Worten von Barth gab es von den Menschen in Barsinghausen viel Lob für die Ausarbeitungen der Experten vom Ingenieurbüro PGV, gleichwohl seien aber auch Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt worden. Die eingegangenen Hinweise und Ideen beziehen sich dabei auf diverse Strecken und Plätze im Stadtgebiet, so etwa auf den Weg entlang der Bahntrasse in Egestorf zwischen Rottkampweg und Nienstedter Straße und dem Bereich Rehrbrinkstraße/Winninghäuser Weg. Auch das Thema Freizeit und Naherholung hat laut einer ersten Bilanz des Ingenieurbüros bei etlichen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerbeteiligung hohe Priorität.

Planer prüfen Ideen – Rat entscheidet

Der Konzeptentwurf war im November erstmals den politischen Gremien vorgestellt worden und auch dort auf reges Interesse gestoßen. Nachdem die Bürgerbeteiligung abgeschlossen ist, werden die zahlreichen Anregungen, Hinweise und Ideen nach Verwaltungsangaben nun gesichtet und auf die Möglichkeit der Umsetzung im Radverkehrskonzept geprüft. Nach den Worten von Barth wird dies aufgrund der hohen Zahl der Rückmeldungen jedoch einige Wochen dauern. Anschließend soll das Konzept dem Rat der Stadt zur Entscheidung vorgelegt werden.

Planer plädieren für Fahrradstraßen

In dem Radverkehrskonzept haben die Experten von PGV neuralgische und besonders problematische Stellen für den Radverkehr im Stadtgebiet ausgemacht. Sie schlagen rund 70 konkrete Einzelmaßnahmen vor, wie sich die Bedingungen für Radfahrer deutlich verbessern ließen. Dazu gehören etwa die Beschilderung sogenannter Vorzugsrouten in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung und die Schaffung von Fahrradstraßen, auf denen Radler stets Vorrang vor dem motorisierten Verkehr genießen.

Viele Fahrradwege im Stadtgebiet - so wie hier an der Stoppstraße in Egestorf - sind derzeit in schlechtem Zustand. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Die Barsinghäuser Grünen haben derweil dafür plädiert, das Radverkehrskonzept „schnell und parteiübergreifend“ zu verabschieden. Der Ortsverband der Grünen weist in einer Mitteilung darauf hin, dass ein Schwerpunkt die Ost-West-Achse entlang der Landesstraße 391 von Bantorf bis Egestorf betreffe. Für diese Achse ist das Land Niedersachsen die zuständige Straßenbaubehörde. „Politik und Verwaltung müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um das Land von der Umsetzung zu überzeugen“, schreibt Grünen-Vorsitzender Helmut Freitag. Zwischen Barsinghausen und Egestorf gebe es zumeist ausreichend Platz auf der Fahrbahn, um beidseitig Fahrradschutzstreifen auszuweisen. Auch die Stadt selbst müsse für die Maßnahmen in eigener Regie die notwendigen Haushaltsmittel bereitstellen.

Schranke an Wittkop-Kreuzung abgebaut

Auch die Barsinghäuser SPD hat eine zügige Umsetzung des Radverkehrskonzeptes gefordert. Eine erste kleine, von der SPD seit zwei Jahren geforderte Maßnahme im Interesse des Radverkehrs sei jetzt von der Verwaltung umgesetzt worden, lobt SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann: An der sogenannten Wittkop-Kreuzung ist an der Zufahrt zur Berliner Straße die Sperrschranke verschwunden. Stattdessen halten dort nun Einzelpfähle den Autoverkehr fern, die von Radlern einfach passiert werden können.

Von Andreas Kannegießer