Barsinghausen

Die Marlis-Ragge-Stiftung hat sich nach einer großzügigen Zuwendung der Familie Grocholesky Mitte dieses Jahres in die Ragge-Grocholesky-Stiftung umbenannt. Der Stiftungszweck ist allerdings derselbe geblieben. So unterstützt die Stiftung seit mittlerweile mehr als 20 Jahren Projekte aus dem sozialen, dem kulturellen und dem frauenspezifischen Bereich in Barsinghausen. Vereine, Personen und Einrichtungen, die sich eine Unterstützung wünschen, müssen ihre Anträge bis zum 31. Januar 2022 beim Vorstand der Stiftung Barsinghausen einreichen.

In diesem Jahr hat die Ragge-Grocholesky-Stiftung Zuschüsse an fünf Projekte überwiesen: Der Verein Calenberger Cultur & Co. erhielt eine Zuwendung für seine Kindertheateraufführung in verschiedenen Barsinghäuser Kindergärten. Die Petruskirchengemeinde sowie der angeschlossene Petrushof Barsinghausen bekamen ebenfalls eine finanzielle Unterstützung für ihre Projekte „All Inklusion – Gemeinsam Reisen!“.

Von Kulturverein bis Kirchengemeinde

Der Kulturverein Krawatte erhielt einen Zuschuss für die Licht-Klang-Raum-Installation „mir//ror“ des Künstlers Franz Betz, die zur Eröffnung der Kulturfabrik Krawatte zu sehen war. Auch die Kunstschule NoaNoa bekam von der Ragge-Grocholesky-Stiftung Geld. Unterstützt wurde die Kunstschule für den Unterrichtung mit Jugendlichen, die in verschiedenen künstlerischen Disziplinen wie Zeichnen, Malen und Objektgestaltung geschult wurden.

Und auch der Ambulante Hospizdienst Aufgefangen erhielt erneut finanzielle Mittel. Die Ragge-Grocholesky-Stiftung ermöglichte den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen sogenannten Oasentag, an dem sie einen Workshop zum Thema Heilsames Singen durchführten.

Erneut keine Übergabeveranstaltung

Roswitha Müller, zweite Vorsitzende der Stiftung, bedauert, dass coronabedingt in diesem Jahr erneut keine Übergabeveranstaltung mit sämtliche Empfängerinnen und Empfängern der Zuschüsse veranstaltet werden konnte. „Wir hoffen, dass sich die Lage im Jahr 2022 verbessern wird und auch deshalb mehr Unterstützungsanträge eingehen werden.“

Müller ruft Vereine und Einrichtungen dazu auf, Anträge für eine Zuwendung vonseiten der Stiftung bis spätestens Montag, 31. Januar, einzureichen. Anschließend werde der Stiftungsvorstand bis voraussichtlich März des nächsten Jahres über die Vergabe entscheiden und die Antragstellenden informieren. Unterstützt werden können satzungsgemäß ausschließlich Institutionen oder Personen aus Barsinghausen. Nähere Informationen über die Vergaberichtlinien sowie das Antragsformular zum Ausdrucken finden sich auf der städtischen Homepage barsinghausen.de unter dem Suchbegriff „Ragge-Grocholesky-Stiftung.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stiftung ist im Jahr 1999 gegründet worden. Das Grundkapital stammt aus dem Erbe der Barsinghäuserin Marlis Ragge (1936–1995). Die alleinstehende Frau, die viele Jahre als Gemeindeschwester in Barsinghausen wirkte, hatte ihr Vermögen von rund 250.000 D-Mark der Stadt Barsinghausen vermacht – mit der Auflage, damit Projekte aus dem sozialen, dem kulturellen und dem frauenspezifischen Bereich zu fördern. Aus ihren Kapitalerträgen hat die Stiftung in den vergangenen 22 Jahren bereits rund 110 Einzelprojekte mit insgesamt mehr als 100.000 Euro gefördert.

Von Mirko Haendel