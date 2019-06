Groß Munzel

Den Wohnanhänger einer 62-jährigen Barsinghäuserin haben Unbekannte in der Nacht von Freitag, 22 Uhr, auf Sonnabend, 10.30 Uhr, am Steinhof in Groß Munzel beschädigt. Die Randalierer schlugen mit einem Rechen zu und beschädigten die rechte Seite des Anhängers. Die Harke steckte noch, als sich die Polizei die Sache ansah. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Gegen den bisher unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Jennifer Krebs