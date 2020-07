Barsinghausen

Die Polizei in Barsinghausen hat in der Nacht zu Sonnabend mehrere Sachbeschädigungen registriert. An der Egestorfer Straße haben Unbekannte die Scheibe einer Spielhalle mit einem Stein eingeworfen. Auch die Scheibe der Touristeninformation an der Hinterkampstraße bei der dortigen Zeche wurde auf diese Weise zerstört. Weiterhin wurde an der Berliner Straße die Seitenscheibe eines geparkten Pkw zerschlagen.

Die Polizei bittet bei der Tätersuche um Zeugenhinweise. Diese nimmt das Kommissariat in Barsinghausen unter Telefon (0 51 05) 52 31 15 entgegen.

Von Uwe Kranz