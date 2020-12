Egestorf

Die seit Monaten anhaltende Serie der Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen rund um die Ellernstraße in Egestorf geht weiter. Am helllichten Tag haben Unbekannte am Sonnabend einen an der Ellernstraße abgestellten Opel Astra Sports Tourer demoliert. Nach Mitteilung der Polizei ist die Tat in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr begangen worden.

Die Fahrerseite des Fahrzeugs wurde demnach mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei beziffert den Schaden auf einen vierstelligen Betrag. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise von Menschen, die im Tatzeitraum im Bereich der Ellernstraße unterwegs waren. Das Polizeikommissariat in Barsinghausen ist unter Telefon (0 51 05) 52 31 15 erreichbar.

Von Andreas Kannegießer