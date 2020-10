Carsharing soll es bald auch in Barsinghausen geben – zumindest wenn die Stadt einen Anbieter akquirieren kann. Außerdem sollen mehr Ladestationen für E-Autos geschaffen werden.

Die erste öffentliche Stromtankstelle für E-Autos steht an Volkers Hof, zwei weitere Ladesäulen sollen künftig an der Berliner Straße in Bahnhofsnähe stehen. Quelle: Frank Hermann (Archiv)