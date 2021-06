Barsinghausen

Sie ist kostenlos, für Smartphones verfügbar und soll in der Corona-Pandemie die Kontaktverfolgung erleichtern: Auch Barsinghausen setzt ab sofort auf die Luca-App. Wer kein Handy hat oder die App nicht nutzen möchte, kann seine Daten im Rathaus natürlich auch weiterhin auf Papier hinterlassen. „Die Benutzung der Luca-App ist für alle Besucherinnen und Besucher der städtischen Einrichtungen freiwillig“, betont Bürgermeister Henning Schünhof. Außerdem gilt weiterhin, egal ob mit App oder ohne: Wer ins Rathaus in Barsinghausen möchte, braucht einen Termin.

Persönliche Daten werden verschlüsselt

Wer die Luca-App nutzen will, muss sie auf einem Smartphone installieren und die eigenen Daten eingeben. An den Eingängen zum Rathaus I und II sowie im Bürgerbüro kann man sich dann einen QR-Code mit der App auf dem Handy scannen und ist danach eingecheckt. Wird im Nachgang bekannt, dass sich ein Besucher mit dem Coronavirus infiziert hat, werden die persönlichen Daten auf direktem Wege und verschlüsselt an das Gesundheitsamt der Region übertragen. Nur dort können sie dann ausgelesen werden.

„Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass etwaige Infektionsketten schnell unterbrochen werden können, schließlich sollen die Inzidenzwerte in unserer Heimatstadt weiterhin so niedrig wie bisher bleiben“, sagt Bürgermeister Schünhof. Am Montag lag die Inzidenz bei 17,1.

Von Jennifer Krebs