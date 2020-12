Barsinghausen

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Pandemie und des verschärften Lockdowns ruft die Barsinghäuser Stadtverwaltung alle Bürger dazu auf, ihre persönlichen Kontakte weiter zu reduzieren. Dazu gehöre es auch, Behördenbesuche so weit wie möglich zu vermeiden, betont Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU). Allerdings ist die Stadtverwaltung für Anliegen weiterhin für die Bürger erreichbar. Persönliche Termine bei den städtischen Bediensteten sollten sich die Menschen allerdings nur noch aus dringenden Anlässen geben lassen, bittet die Stadtverwaltung. Viele Angelegenheiten ließen sich per E-Mail, auf dem Postweg oder telefonisch regeln.

Zu den Anliegen, bei denen weiterhin der persönliche Besuch im Bürgerbüro notwendig ist, gehört laut Mitteilung der Verwaltung insbesondere die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen. Dagegen können Geburtsurkunden unter barsinghausen.de online beantragt werden. Auch im Bereich der Kraftfahrzeugzulassungsstelle sind verschiedene Behördendienstleistungen bereits online unter hannover.de/region-ikfz zu erledigen. Dazu gehören laut Verwaltung Halterwechsel, die Umschreibung von Fahrzeugen sowie Wiederzulassungen. Einzige Voraussetzung jeweils: Die Fahrzeuge dürfen erst nach dem 1. Januar 2015 erstmals zugelassen worden sein.

Verwaltung nach Weihnachten im Notbetrieb

Wer Anliegen hat, die noch vor einem bestimmten Stichtag wie etwa dem Jahresende erledigt werden sollen, hat grundsätzlich die Chance, auch kurzfristig einen Termin zu vereinbaren. Das betreffe etwa Kirchenaustritte. Terminabsprachen dazu seien mit dem Standesamt zu erledigen.

Bürgermeister Marc Lahmann appelliert an die Bürger, Behördenbesuche derzeit so weit wie möglich einzuschränken. Quelle: Vera König (Archiv)

Auch in diesem Jahr wird die Barsinghäuser Stadtverwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr im Gegensatz zu vielen anderen Kommunalverwaltungen den Betrieb nicht gänzlich unterbrechen. Es gebe aber nur einen Notbetrieb, betont Stadtsprecher Benjamin Schrader. Die Verwaltungsleitung appelliere im aktuellen harten Lockdown an alle Bürger, von dem Notbetrieb nur dann Gebrauch zu machen, wenn die Angelegenheit nicht bis nach Neujahr warten könne.

Terminwünsche: Notfälle müssen gut begründet sein

Zwischen den Feiertagen werden auch Anliegen aus dem Bereich der Kraftfahrzeugzulassungsstelle im Bürgerbüro erledigt. Allerdings seien alle verfügbaren Termine für diesen Zeitraum schon vergeben. „Im absoluten Notfall können die Kunden jedoch telefonisch unter Telefon (0 51 05) 7 74 22 00 erfragen, ob noch ein Termin möglich ist.“ Das könne etwa dann der Fall sein, wenn jemand einen Termin absage, erläutert Schrader. „Die Dringlichkeit des Notfalls muss dann aber auch nachvollziehbar begründet werden.“

Um das eigene Personal vor Ansteckungen zu schützen, hat die Verwaltung laut Mitteilung „ein umfassendes Hygienekonzept für den Dienstbetrieb in den beiden Rathäusern erarbeitet“. Für andere Dienststellen wie etwa Kindergärten, Schulen und den Baubetriebshof seien spezielle Dienstanweisungen erarbeitet worden.

Außendienst bevorzugt einzeln unterwegs

„In den Rathäusern organisieren sich die Fachämter insoweit selbst, dass diejenigen im Homeoffice arbeiten können und sollen, die das möchten“, sagt Schrader. Für diejenigen, die weiter im Rathaus arbeiten, gebe es Belegungs- und Schichtpläne für die Büros, damit nach Möglichkeit nur eine Person in jedem Raum arbeite. Alle mehrfach besetzten Büros sind mit Spuckschutzwänden ausgestattet. In allen Dienststellen sollen die städtischen Bediensteten darauf achten, dass bei Kundenkontakten der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten wird. Falls das tätigkeitsbedingt nicht möglich sei, „ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zwingend erforderlich“, betont die Verwaltung. Die Stadt Barsinghausen stellt dafür allen Mitarbeitern in der Verwaltung und ihren anderen Einrichtungen FFP2-Masken mit erhöhtem Schutzpotenzial kostenlos zur Verfügung.

Wer im städtischen Außendienst arbeitet, etwa in den Inkassoteams, ist zurzeit bevorzugt einzeln unterwegs, wie die Stadtverwaltung erläutert, „um die sozialen Kontakte unter den Kolleginnen und Kollegen so gering wie möglich zu halten“. Außendienst mit persönlichen Besuchen bei Kunden werde insgesamt „auf ein notwendiges Minimum reduziert“.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes sind zurzeit aus Infektionsschutzgründen in feste Teams eingeteilt, die Kontakte mit den jeweils anderen Teams vermeiden sollen. Alle im Außendienst benutzten städtischen Dienstfahrzeuge werden immer den gleichen Personen oder Teams zugeordnet. In den Fahrzeugen gibt es Desinfektionsmittel, Papiertücher und Müllbeutel, um zwischendurch die Handhygiene zu ermöglichen. „Natürlich werden die Fahrzeuge auch regelmäßig gereinigt“, betont die Verwaltung.

Von Andreas Kannegießer