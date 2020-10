Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen will erreichen, dass sich die Region Hannover beim Thema Windkraft an den städtischen Planungen orientiert. Der Rat hat nun für die Stellungnahme, die die Verwaltung und Maximilian Schneider ( SPD) gemeinsam formuliert haben, gestimmt.

Bereits 2017 hatte der Rat der Stadt Barsinghausen einstimmig beschlossen, einen Teilflächennutzungsplan Windenergie mit Steuerungswirkung aufzustellen, dessen Geltungsbereich das gesamte Stadtgebiet umfasst. Seither ist das Aufstellungsverfahren unter anderem unter Beteiligung der Bevölkerung betrieben worden.

Ziel sei es einerseits, eine größtmögliche Akzeptanz bei der Bevölkerung für mögliche Flächen für Windenergie herzustellen und andererseits die Zusammenarbeit mit der Region Hannover voranzutreiben. So sollen die Pläne der Stadt nicht im Widerspruch zum Regionalen Raumordnungsprogramm der Region stehen, dessen Kapitel über Windkraft derzeit überarbeitet wird, steht.

Stadt setzt auf Bürgerbeteiligung

Hintergrund dafür, dass die Planung nötig geworden ist, ist, dass das Lüneburger Oberverwaltungsgericht die Regeln gekippt hatte, welche die Region Hannover in ihrem Raumordnungsprogramm für die Errichtung von Windkraftanlagen aufgestellt hatte.

Der Stadt Barsinghausen sei bewusst, dass auch die Region Hannover rechtlich gehalten ist, mit Vorrangflächen für Windenergienutzung den notwendigen Raum zu verschaffen. Doch die Stadt erwarte auch, dass die Region die Vorgaben der Stadt Barsinghausen berücksichtigt. Im Teilflächennutzungsplan sind sowohl Vorrangflächen als auch Flächen, in denen Windkraft ausgeschlossen ist, festgelegt.

„Den Bürgerinnen und Bürgern wäre es nicht zu vermitteln, wenn durch die Stadt aufgrund einer breiten Bürgerbeteiligung mit großem Einvernehmen in der Bevölkerung Windvorrangflächen ausgewiesen werden, die der Windkraft substantiell Raum bieten, und dann über die Anpassungspflicht an das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP)weitere, in der Bevölkerung äußert kritisch gesehene Flächen zusätzlich ausgewiesen werden müssten“, begründet die Stadt in der Stellungnahme.

Region gibt Risiko an Städte ab

Sie kritisiert zudem, dass die Region in ihrer fünften Änderung des RROP Vorrangflächen nun ohne Ausschlusswirkung ausweisen will. Das bedeutet vereinfacht, dass auch außerhalb dieser Areale der Bau von Windkraftanlagen grundsätzlich möglich ist, sofern nicht öffentliche Interessen entgegenstehen. „Das Klagerisiko bei der Festlegung einer Ausschlusswirkung zur Verhinderung eines Wildwuchses von Windkraftanlagen wird damit komplett den Städten und Gemeinden aufgebürdet“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.

Für die Stadt Barsinghausen zeichnet sich ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Raumordnungsplan und kommunalem Bauleitplan ab. Als Ergebnis sei zu erwarten, dass die Flächennutzungspläne der Städte und Gemeinden im Falle einer gerichtlichen Überprüfung regelmäßig untergehen werden.

Von Lisa Malecha