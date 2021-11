Großgoltern

Das Netz an Mitfahrbänken im Barsinghäuser Stadtgebiet wird enger. Am Rathaus II am Deisterplatz sowie an der Hauptstraße in Großgoltern stehen nun zwei Exemplare, deren Bau und Installation maßgeblich von der Region Hannover gefördert wurden.

Platz nehmen statt Daumen raus

SPD-Ratsherr Stephan Täger hatte sich gemeinsam mit Levestes Ortsbürgermeister Michael Passior und der Regionsabgeordneten Claudia Schüßler dafür stark gemacht, dass Barsinghausen, Gehrden und Leveste Mitfahrbänke bekommen. Diese Bänke sind im Grunde die Weiterentwicklung des sogenannten Tramperdaumens. Sie stehen an Hauptverkehrsstraßen, ein installiertes Schild zeigt das Fahrziel an. Der Anhalter kann auf der Bank Platz nehmen und auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

Noch eine zweite Bank in Goltern?

In Goltern sollten nach Vorstellung von Täger zwei Bänke aufgestellt werden – eine an der Hauptstraße, die andere an der Eckerde Straße in Richtung Leveste. Realisiert wurde bisher aber nur die eine. Täger will sich nach eigenen Angaben weiterhin für den Bau der zweiten Golterner Bank einsetzen – und dafür, dass die bereits stehende Bank zusätzlich ein Fahrzielschild mit der Aufschrift Barsinghausen bekommt.

Im Barsinghäuser Stadtgebiet existieren somit fünf Mitfahrbänke: An der Dammstraße in Groß Munzel, in Barsinghausen bei BBM an der Marie-Curie-Straße, an der Rehrbrinkstraße bei C&A und an den oben genannten Orten.

Von Mirko Haendel