Barsinghausen

Immerhin eine Veranstaltung in diesem Jahr auf der Deister-Freilichtbühne: Darüber freuten sich am Sonntag auf dem Regionsentdeckertag Bühnenchefin Julia Nuñez-Bartolomé und der stellvertretende Vorsitzende Malte Großestrangmann. Denn aufgrund der Corona-Pandemie sind dieses Jahr sämtliche Theatervorstellungen der Freilichtbühne abgesagt. „Es wäre alles sehr umständlich geworden“, sagte Nuñez-Bartolomé. Außerdem seien die Ensembles zu groß gewesen, als dass Abstandsregeln hätten eingehalten werden können. Und jemanden ausgliedern, um die Gruppen kleiner zu machen, wollte die Deister-Freilichtbühne nicht.

Regional und sozial

Doch am Regionsentdeckertag konnte der Vorstand nun gemeinsam mit der Region Hannover doch noch eine Veranstaltung, einen Konzerttag, organisieren und die Bühne „coronafest“ bekommen, wie Nuñez-Bartolomé es ausdrückte. „Eigentlich findet dieser Tag ja auf dem Opernplatz statt“, sagte sie. Aber wegen Corona sei beschlossen worden, stattdessen an vielen verschiedenen Orten in der Region kleinere Dinge zu machen.

Auftakt mit der FFB-Bigband: Vier Musikgruppen treten am Regionsentdeckertag auf der Freilichtbühne auf. Quelle: Janna Silinger

Vier Musikgruppen spielten am Sonntag auf der Deister-Freilichtbühne. Den Anfang machte die FFB-Bigband Barsinghausen mit einem Swingprogramm. Im Anschluss spielte Klang und Leben. „Das sind eigentlich einzelne Musiker, die sich zusammentun und in Pflegeheimen für Menschen mit Demenz spielen“, erzählte Nuñez-Bartolomé.

Der regionale Bezug und der soziale Aspekt seien ihr und Großestrangmann bei der Auswahl der Musiker wichtig gewesen, sagte sie. Das Duo Milou & Flint, das als drittes auftrat, habe beispielsweise „einen engen Kontakt zum Fuchsbau, dem ambulanten Hospizdienst in Barsinghausen“, sagte Nuñez-Bartolomé. Abends trat dann noch das Männerquartett Maybebop auf – schon Tage im voraus war dieses Konzert ausgebucht gewesen.

Sie freuen sich, dass doch noch eine Veranstaltung auf der Deister-Freiluftbühne organisiert werden konnte: Vorsitzende Julia Nuñez-Bartolomé und ihr Stellvertreter Malte Großestrangmann am Regionsentdeckertag. Quelle: Janna Silinger

Das Programm wurde gut angenommen. Die 170 Plätze, die genutzt werden durften, waren bei fast allen Konzerten besetzt. Normalerweise ist in der Deister-Freilichtbühne Platz für 700 Menschen – wegen Corona saßen die Zuschauer am Sonntag auf Abstand. Einige Besucher hörten sich gleich mehrere Bands hintereinander an. Auch wer sich für mehrere Konzerte angemeldet hatte, musste aber in den Pausen das Gelände kurz verlassen – weil zwischendurch immer wieder desinfiziert wurde.

Auf Abstand wegen Corona

„Das hier ist für uns auch Neuland“, sagte Andrea Lehmann von der Region Hannover. Am Eingang wurde genau geprüft, wer das Gelände betrat. Die Besucher zeigten Verständnis, was es einem leicht mache, sagte Lehmann. „Und zum Glück ist es warm!“

Diesen Punkt hob auch Großestrangmann hervor. Das Wetter hätte nicht besser sein können, meinte er. Der Konzerttag sei für ihn ein „absolutes Highlight“. „Es tut einfach gut, dass hier in diesem Jahr doch noch etwas stattfinden kann.“

Von Janna Silinger