Groß Munzel

Auf eine Reihe sommerlicher Orgelkonzerte können sich Besucher der Kirche St. Michaelis in Groß Munzel freuen. Am Sonntag, 26.Mai , beginnt um 17 Uhr das erste Orgelkonzert der dreiteiligen Reihe mit Organisten aus dem Calenberger Land.

Vor 15 Jahren wurde auf Initiative von Stiftskantor Reinhard Plate aus Wunstorf mit der Reihe begonnen. Anlass war, dass die historische Furtwänglerorgel aus dem Jahre 1878 durch die heimische Orgelbaufirma Bente/Helsinghausen renoviert worden war. Sie besitzt zwei Manuale und Pedal bei 21 Registern und gehört somit zu den größten Orgelwerken in der Region. „Damit erfuhr die Kirchenmusik in unserer Region einen besonderen Akzent, denn vorher hat es nie Orgelkonzerte in der Kirche gegeben“, sagen die Veranstalter.

Kai Kupschus spielt an der Orgel

Den Anfang macht in diesem Jahr Kai Kupschus. Er stammt aus Steinhude und entdeckte früh seine Liebe zu Orgeln und ihrer Musik. Seinen ersten Unterricht erhielt er bei Kantor Plate in Wunstorf , und er legte dort die Organistenprüfung ab. Anschließend studierte er Kirchenmusik an Musikhochschulen in Hannover und Bremen. Inzwischen gehört er zur Riege gefragter Konzertorganisten in Norddeutschland.

Sein Munzeler Programm beginnt mit dem erhabenen „Präludium und Fuge e-Moll“ von Johann Sebastian Bach, gefolgt von Werken französischer Komponisten wie Camille Saint-Saens, César Franck und dem hierzulande (noch) unbekannten Albert Renaud.

Eintritt ist frei

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Zur Förderung der Kirchenmusik ist eine Spende am Ausgang willkommen.

Von Lisa Malecha