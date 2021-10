Barsinghausen

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am frühen Sonnabendmorgen im Bereich einer Kneipe am Deisterplatz gekommen. Eine bislang unbekannte Person sprühte nach verbalen Streitigkeiten Reizstoff – nach Angaben der Polizei vermutlich ein Pfefferspray – in eine Personengruppe. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drei anwesende Personen leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.

Von Mirko Haendel