Das Schuhhaus Rose in der Barsinghäuser Fußgängerzone schließt. Nach 50 Jahren. Gerade läuft der Räumungsverkauf mit Rabatten bis zu 50 Prozent. Geschäftsführer und Kaufmann Torsten Haake bedauert diesen Schritt. „Aber die Umsätze gehen kontinuierlich zurück“, sagt er. „Die jungen Leute kaufen heute im Internet. Sie kommen nicht mehr zu uns. Das nimmt uns 25 Prozent des Umsatzes weg“. Seit das Kaufhaus Widdel zu sei, hat Haake beobachtet, fehle in der Barsinghäuser City ohnehin ein wichtiger Kundenmagnet. Die Corona-Pandemie hatte es zuletzt noch schwerer gemacht.

Neu vermietet ist das Ladengeschäft noch nicht. Im Schaufenster hängt ein Zettel von des Maklers White-Immobilien. 2600 Euro Kaltmiete sollen die 304 Quadratmeter in bester Citylage kosten. Gerüchte, dass dort Friseur Fakhry Al-Omar einziehen soll, stimmen nicht. Er bleibt in der Passage neben Rossmann. „Im April bin ich seit sieben Jahren hier, und bleibe es auch“, betont Al-Omar auf Nachfrage.

Das neue Schild ist schon dran: Aus dem Pan y Vino wird Das blaue Auge. Quelle: Jennifer Krebs

In der Fußgängerzone in Barsinghausen gibt es derzeit noch mehr Wechsel. So will in dem Döner-Laden gegenüber vom Schuhhaus Rose ein neues Restaurant mit arabischer Küche aufmachen. Am ehemaligen Pan y Vino unter den Arkaden einige Häuser weiter ist jetzt die Aufschrift „Das blaue Auge“ zu lesen, unter dem neuen Namen ist Werbung für hausgemachte Eintöpfe und Manti, türkische Tortellini gefüllt mit Hackfleisch und Joghurtsauce, platziert.

Die Bäckerei Steinecke hat ihre Filiale an der Marktstraße Anfang des Monats zugemacht. Nicht wegen Corona, aus logistischen Gründen. Die Steinecke-Filiale im Kaufland gibt es bereits seit Februar nicht mehr. „Wir ziehen uns aus der Region zurück“, teilt die Geschäftsführung von Steinecke auf Anfrage mit. Einen Nachmieter für die Geschäftsräume an der Marktstraße gibt es noch nicht. Vor Steinecke war dort die Backstube Siebrecht ansässig.

Hier gibt es bald arabische Küche. Quelle: Jennifer Krebs

Dem Stadtmarketingverein in Barsinghausen wäre ein guter Branchenmix wichtig, damit die Fußgängerzone attraktiv und abwechslungsreich bleibt. Das Stadtmarketing könne aber letztlich keinen Einfluss darauf nehmen, an wen welcher Laden vermietet wird, sagt Unser-Barsinghausen-Chef Hendrik Mordfeld.

Der Stadtmarketingverein hat schon des öfteren überlegt, ein Leerstandmanagement zu installieren. Das sei aber rechtlich schwierig, erklärt Mordfeld. Was die Barsinghäuser Innenstadt bräuchte? „Vielleicht so einen Laden wie Frehe früher – mit Glas, Porzellan und Geschenken.“ Der Einzelhandel sei zwar nur ein Baustein für eine attraktive Innenstadt, aber ein wichtiger. Ohnehin verändere die Corona-Krise gerade das Einkaufsverhalten. Derzeit sei es leider wenig attraktiv, durch Läden und Boutiquen zu bummeln, sagt der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins und wirbt bei dieser Gelegenheit für seine Stadt: Die meisten Geschäfte in Barsinghausen hätten auch funktionierende Onlineshops und Lieferdienste.

