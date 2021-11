Die Bert-Brecht-Förderschule Lernen will mit ihrem Projekt Aktive Pause die Schülerinnen und Schüler zu spielerischer Bewegung in den Unterrichtspausen motivieren. Aktive Pausen fördern die Konzentrationsfähigkeit. Zur Unterstützung dieses Vorhabens spendiert der Rotary Club Bad Nenndorf mehrere Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele.

Peter Best (von links) und Karsten Fischer vom Rotary Club überreichen die Spielgeräte an Lennart, Sybille Wegner, Alina Best und an Samantha. Quelle: Frank Hermann