Barsinghausen

100 stabile, aber leicht verstaubte ausrangierte Stühle des Hannah-Arendt-Gymnasiums stehen in einer Halle am Wertstoffhof an der Hannoverschen Straße. „Wir hatten Glück, dass die Schule gerade neue bekommen hat“, sagt Labora-Geschäftsführer Daniela Möhlenbrock. So können sie und ihre Team die alten Exemplare für eine neue Aktion nutzen.

Jeder kann mitmachen

„Ein schöner Platz für jeden Menschen“ heißt diese. Dabei sollen Bürgerinnen und Bürger aus Barsinghausen, Kindergärten, Schulen oder auch Vereine, die Lust auf ein wenig kreative Arbeit haben, den alten Stühlen einen neuen Anstrich verpassen. Welche Motive oder Muster entstehen, bleibt den Unterstützern der Aktion überlassen.

Die Farbe gibt es dazu

„Wichtig ist nur, dass man hinterher noch darauf sitzen kann“, sagt Silvia Bethe, Schulleiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums. Außerdem bekommt jeder Stuhl zum Schluss einen der runden gelben Aktionsaufkleber verpasst. Damit die Farbe besser hält, könne es hilfreich sein, die Stühle vorher mit Schmirgelpapier einmal abzuschleifen, rät Möhlenbrock. Den Aufkleber und das Schleifpapier gibt es gratis, genauso wie die Farbe. „Nur Schraubgläser dafür sollten die Leute möglichst mitbringen.“

Die Stühle dürfen bunt bemalt werden – und der gelbe Aufkleber darf nicht fehlen. Quelle: Janna Silinger

Für fertige Stühle gibt es dann zwei Optionen: Wer möchte, kann sie behalten und bei sich zu Hause, vielleicht im Garten, in seinen Geschäftsräumen oder auf dem Schulhof aufstellen. Zweite Möglichkeit ist, die bemalten Stühle wieder abzugeben – und der Runde Tisch für Integration hofft auf möglichst viele Exemplare, die er wieder zurückbekommt.

Stühle sollen in die Fußgängerzone

Denn mit den bunten Sitzgelegenheiten ist etwas Besonderes geplant: Sie sollen in der Interkulturellen Woche vom 26. September bis zum 3. Oktober in der Barsinghäuser Fußgängerzone aufgestellt werden. „Wir wollen damit zeigen, dass es in Barsinghausen für jeden und jede einen Platz gibt“, erklärt Jutta Sprengel-Steinert vom Runden Tisch. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke spiele eine Rolle, ergänzt Möhlenbrock. „Die Stühle sind ja noch intakt.“ Nach der Interkulturellen Woche sollen die Stühle für einen guten Zweck versteigert werden.

Gymnasiasten sind auch dabei

Doch nun heißt es erst einmal: kreativ werden. Einige Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums sind das bereits gewesen. „Wir haben eine Unterwasserwelt gemalt“, erzählt Sechstklässlerin Lene Götz, der drei Freunde dabei geholfen haben. „Das hat wirklich Spaß gemacht“, sagt Klassenkamerad Bjarne Oppermann.

Und hier bekommt man die Stühle

Wer bei der Stuhl-Aktion mitmachen möchte, kann vom 7. bis zum 14. Juli bei Labora an der Hannoverschen Straße 2G bis zu drei Stühle abholen. Geöffnet ist dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Wer Auskünfte und Tipps zum Anmalen braucht, kann Malermeister Thorsten Tofahrn unter der Telefonnummer (0151) 16626994 anrufen.

Von Janna Silinger