Barsinghausen

Die Barsinghäuser SPD-Ratsfraktion hat sich endgültig festgelegt: Sie wird in der Ratssitzung am 13. Juli den Verwaltungsvorschlag ablehnen, dass in den Neubau der Wilhelm-Stedler-Grundschule in der Stadtmitte auch zusätzliche Verwaltungsbüros integriert werden sollen. Die dringend benötigten Büros für die Stadtverwaltung sollen aus Sicht der Sozialdemokraten nach Möglichkeit am Rathaus II am Deisterplatz geschaffen werden. Die Entscheidung habe die Fraktion nach einer längeren internen Diskussion, letztlich aber ziemlich einmütig getroffen, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Henning Schünhof.

Parkplätze an der Grundschule „nicht wünschenswert“

Würden in das Schulgebäude auch Büros integriert, gäbe es später im Notfall keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten mehr für die Grundschule, argumentiert die SPD-Fraktion. „Wir wissen heute noch nicht, wie es mit den Klassengrößen künftig weitergeht“, sagt Schünhof. Auch für Ganztagsbetreuung in der Grundschule werde genügend Platz benötigt. Ein weiterer Grund für die Ablehnung sei der zu erwartende Verkehr am Schulgrundstück, wenn die vorgesehenen 44 städtischen Bediensteten dort arbeiteten. Für sie müssten Parkflächen auf dem Areal geschaffen werden. „Das ist nicht wünschenswert“, sagt Schünhof. „Aber wir sehen das berechtigte Ansinnen der Verwaltung nach mehr Büroflächen.“

Anzeige

Alle Bürgerdienste am Bahnhof?

Die SPD-Fraktion hat deshalb einen Prüfauftrag für die Verwaltung angekündigt. Diese soll demnach darstellen, wie das Rathaus II am Bahnhof weiterentwickelt werden kann. Das Rathaus II sei besonders verkehrsgünstig gelegen und deshalb auch aus Umweltschutzgründen für eine Erweiterung geeignet. „Geprüft werden soll auch, ob sich alle Bürgerdienste der Stadtverwaltung im Rathaus II zusammenführen lassen“, sagt Schünhof. Geht es nach den Sozialdemokraten, soll die Verwaltung bis Ende September das Ergebnis ihrer Prüfungen vorlegen, sodass die Ratsgremien dann die Planungsleistungen in Auftrag geben können.

Weitere HAZ+ Artikel

Architektenentwurf „eigentlich richtig gut“

Nach Meinung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Messing sind die bisherigen Architektenentwürfe für ein kombiniertes Schul- und Verwaltungsgebäude am Mont-Saint-Aignan-Platz „mit heißer Nadel gestrickt“ worden. Die Fraktion wolle gerne in Ruhe prüfen, wie groß der Raumbedarf der Verwaltung tatsächlich sei – auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bürgermeisterwahl. Mit einem neuen Verwaltungsvorstand könnten sich Bedarfe auch schon mal ändern, sagt Messing. Gleichwohl betonen die Sozialdemokraten, dass der Entwurf des Architekturbüros Mosaik für das Wilhelm-Stedler-Schulgebäude mit Ratssaal und Stadtbibliothek „eigentlich richtig gut“ sei, sofern die Büros bei der weiteren Planung außen vor gelassen würden. „Das wird eine Aufwertung für den Mont-Saint-Aignan-Platz“, lobt SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler.

Von Andreas Kannegießer