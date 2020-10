Barsinghausen

Die Barsinghäuser SPD setzt sich für den weiteren Ausbau der Infrastruktur zur Elektromobilität in der Deisterstadt ein. „Wir wünschen uns weitere Elektroladesäulen“, sagt Bürgermeisterkandidat Henning Schünhof.

Als ersten Erfolg werten die Sozialdemokraten den Ratsbeschluss, dass im Zuge des Gehwegneubaus an der Nordseite der Berliner Straße dort auch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge installiert werden soll. Der Standort habe auch einen sozialen Aspekt, sagt Schünhof. Dort gebe es viele Mehrfamilienhäuser. Für deren Bewohner ist es aber in der Regel problematisch, sich eigene Ladeeinrichtungen – sogenannte Wallboxen – am Parkplatz ihrer Autos installieren zu lassen. Der Wunsch nach solchen Wallboxen sei aber vorhanden, sagt Schünhof. Auch die Bewohner von Geschosswohnungen müssten Elektroautos mal über Nacht laden können. „Wir müssen uns dem Thema stellen“, ergänzt er.

Carsharing als nächster Baustein

Nach den Worten von Schünhof gilt es deshalb, die Ladeinfrastruktur gezielt dort auszubauen, wo es Mietwohnungen gibt. Klar sei, dass es nicht binnen weniger Jahre gelingen werde, den Individualverkehr auf Elektromobilität umzustellen. Sinnvoll sei aber „ein Einstieg in die Mobilitätswende“, sagt der Sozialdemokrat. „Das steht uns gut zu Gesicht.“ Klar sei aber auch, dass es bei dieser Mobilitätswende „nicht einen einzigen, richtigen Weg gibt“.

Ein weiterer Baustein, um im Bereich der Elektromobilität Fortschritte zu erzielen, wäre aus Sicht der SPD-Fraktion ein Carsharing-Angebot. Der Rat der Stadt hat bereits mit großer Mehrheit für eine Carsharing-Basis möglichst in Bahnhofsnähe gestimmt. Nun soll die Barsinghäuser Stadtverwaltung versuchen, Unternehmen zu finden, die die organisierte gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Elektroautos in der Stadtmitte betreiben wollen. „Der Mix von Elektroautos und Verbrennern erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung“, sagt Schünhof.

