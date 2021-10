Barsinghausen

Gut einen Monat nach der Kommunalwahl beginnen die Parteien und ihre Ratsfraktionen allmählich sondierende Gespräche mit der politischen Konkurrenz. Tenor bei SPD und CDU: Wir stehen noch ganz am Anfang der Verhandlungen. Und doch sind die Vertreter der zwei größten Ratsfraktionen sehr optimistisch, dass sie künftig konstruktiv zusammenarbeiten werden.

SPD-Fraktion hat sich konstituiert

Die SPD wird mit 13 Sitzen im neuen Rat vertreten sein und stellt somit die stärkste Fraktion. Ihre konstituierende Sitzung hat sie bereits hinter sich. Fraktionsvorsitzender bleibt Peter Messing, vertreten wird er von Marlene Hunte-Grüne und Laura Schneider. „Als Vorsitzender sehe ich mich als derjenige, der die Fraktion als Sprecher nach außen vertritt, die Arbeit koordiniert und als Netzwerker aktiv ist“, sagt Messing.

Peter Messing (SPD) Quelle: Daniel Boedeker

So weit wie die SPD ist die CDU noch nicht. Sie konstituiert ihre Fraktion – mit elf Sitzen die zweitgrößte des neuen Rats – am 1. November und somit drei Tage vor der ersten Versammlung des neuen Rats. „Wir haben Plätze in zahlreichen Gremien, in den zwei städtischen Versorgungsunternehmen und in Stiftungen zu besetzen. Da lassen wir unseren künftigen Ratsmitgliedern noch etwas Zeit zum Orientieren“, erklärt der amtierende Fraktionsvorsitzende Roland Zieseniß.

SPD und CDU sehen große Schnittmengen

Jeweils ein erstes Gespräch hat die SPD-Fraktion bereits mit CDU, FDP und den Grünen geführt und dafür eigens eine vierköpfige Verhandlungsgruppe mit dem Ortsvereinsvorsitzenden Reinhard Dobelmann an der Spitze gebildet. Die Christdemokraten haben darüber hinaus auch schon die Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AFB) kontaktiert. Nicht unerwartet: Wirklich Spruchreifes ist nach Angaben von SPD und CDU beim ersten Abtasten noch nicht herausgekommen. Weitere Gespräche seien für die kommenden Tage vereinbart, heißt es.

Gerald Schroth (CDU) Quelle: Joachim Luehrs

Man habe zunächst Grundsätzliches besprochen, sagt Messing. Wie wolle man Klimaschutz, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum oder die Sanierung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt angehen? „In vielen Punkten haben wir Übereinstimmung feststellen können“, sagt Messing. CDU-Ratsherr Gerald Schroth sieht das ähnlich: „Wirkliche Konfliktpunkte sehe ich derzeit nicht.“

Klima und Finanzen versprechen harte Diskussionen

Herrscht also traute Eintracht zwischen den beiden größten Ratsfraktionen in der nächsten Legislaturperiode? Nicht ganz: „Natürlich versteht die CDU den Klimaschutz anders als wir oder die Grünen“, sagt Messing. Beim Thema Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergie etwa werde es sicherlich harte Diskussionen geben. Schroth sieht Konfliktpotenzial auch beim Thema Finanzen. „Die Stadt ist aus ihrer finanziellen Komfortzone herausgerissen worden. Da ist es sehr wichtig, vernünftige Politik zu betreiben. Beim Thema Sparen werden die Fraktionen sicherlich intensiver diskutieren müssen“, glaubt Schroth. Das prophezeit Parteifreund Zieseniß auch beim Themenkomplex Schulen und Kitas: „Die Probleme sind allen bekannt, aber unterschiedliche Herangehensweisen zu erkennen. Was bisher auf dem Gebiet passiert ist, reicht uns noch nicht.“

Die Sitzverteilung im neuen Rat der Stadt. Quelle: Region Hannover

Konstruktive Kooperation

In zwei Punkten sind sich Rot und Schwarz offenbar einig: Man will deutlich konstruktiver zusammenarbeiten als in den vergangenen Jahren, als sich die Fraktionen häufig scheinbar aus Prinzip gegenseitig blockierten und sich die SPD insbesondere an der Person des Bürgermeisters Marc Lahmann (CDU) rieb. „Wir haben acht schlimme Jahre mit viel Konfrontation hinter uns. Daraus haben hoffentlich alle Parteien etwas gelernt. Die SPD ist bereit, die Dinge gemeinsam mit den anderen übereinander zu bringen. Opposition muss es in der Lokalpolitik gar nicht immer geben“, kündigt Messing an. In die selbe Kerbe schlägt Zieseniß: „Ich bin optimistisch, dass im Rat bei den schweren Themen mit großer Mehrheit entschieden wird.“

Entsprechend sehen beide Parteien nach aktuellem Stand der Sondierungen auch keinen Anlass zur Gründung von Ratsgruppen oder sogar Koalitionen. Die CDU sieht für sich keine realistische Konstellation, die eine dauerhafte Ratsmehrheit ermöglicht, und die SPD will nach eigenen Angaben auch eher auf das Prinzip der wechselnden Mehrheiten setzen. Messing lässt das Thema allerdings noch offen: „Vielleicht entwickelt sich ja dahingehend etwas im Laufe der nächste Periode.“

Von Mirko Haendel