Barsinghausen

Weniger Lärm, weniger Schadstoffe, mehr Sicherheit: Die Barsinghäuser SPD macht sich stark für Tempo 30, und das nicht nur vor Kindergärten, Schulen und Altenheimen. Auch den Verkehr auf den Durchgangsstraßen wollen die Sozialdemokraten sicherer und leiser machen. „Wir müssen die Chancen für mehr Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung in Barsinghausen im Interesse der Bürger stärker nutzen“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Reinhard Dobelmann.

Anwohnern ist es zu laut

Die Sozialdemokraten haben einen Antrag für den Rat der Stadt Barsinghausen eingereicht. In zahlreichen Ortsteilen, so die SPD, beschwerten sich Anwohner über zu lauten Autoverkehr auf den Durchgangsstraßen. Die Region Hannover hat einen Großversuch zu Tempo-30 auf bis zu 40 Regionsstraßen gestartet. Für mindestens drei Jahre soll auf diesen Straßen Tempo-30 angeordnet werden. Die SPD-Fraktion unterstützt den Wunsch vieler Anlieger nach mehr Verkehrssicherheit und Ruhe. Die Stadt Barsinghausen sollte daher kurzfristig Ortsdurchfahrten für den Großversuch anmelden.

Anzeige

Lesen Sie auch:Region startet Großversuch: Tempo 30 in Ortsdurchfahrten

Weitere HAZ+ Artikel

In Betracht kommen aus Sicht der SPD grundsätzlich alle Ortsdurchfahrten von Regionsstraßen im Stadtgebiet – zum Beispiel Kirchdorf mit Schule und Unterdorf, Langreder, Großgoltern, Barsinghausen mit Friedhof und Klein Basche, Ostermunzel, Barrigsen, Stemmen und auch Winnighausen. Der Großversuch der Region biete eine Möglichkeit, die unbedingt genutzt werden sollte, findet die SPD. Eile sei geboten, da die Anmeldefrist zum 30. September ausläuft. „Wir müssen bis spätestens Ende September als Stadt unser Interesse für die Teilnahme an dem Projekt bekundet haben. Es müssen Straßen angemeldet werden. Sonst ist die Chance vertan“, sagt Dobelmann.

Und auf den Landesstraßen?

Schade aus Sicht der SPD: Bei den Landesstraßen gebe es bislang keinen Großversuch zu Tempo 30. Hier würden nur die allgemeinen Vorschriften aus der Straßenverkehrsordnung helfen. Die SPD greift diese rechtliche Möglichkeit auf. In ihrem Antrag fordert die Fraktion die Stadtverwaltung auf, zu prüfen, ob auf der L 391 in der Ortsdurchfahrt Hohenbostel zwischen dem östlichen Ortseingang und der Straße Goldener Winkel und auch in der Ortsdurchfahrt Egestorf zwischen Ellernstraße und der Straße Am Stockfeld ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer angeordnet werden könnte.

Ortstermin am Mittwoch

Diese Anordnung, so die SPD, sollte bis zu einer Sanierung der kaputten Fahrbahn in diesen Streckenabschnitten aufrechterhalten werden. Für Mittwoch, 9. September, lädt die SPD um 18 Uhr zu einem Ortstermin an der L 391 in Egestorf ein, um die Situation zu erörtern. Treffpunkt ist in Höhe der Gaststätte Deutsches Haus, Stoppstraße 65.

Tempo 30 vor Kindergärten

Vor Kindergärten besteht schon seit längerem die Möglichkeit, das Tempo auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Dazu hatte die SPD bereits vor Jahren einen Antrag gestellt, der auch umgesetzt wurde. Vor den neuen Einrichtungen, die gerade gebaut werden oder teilweise schon in Betrieb gegangen sind, solle das jetzt auch passieren, wünscht sich die SPD.

Von Jennifer Krebs