Barsinghausen

Die Barsinghäuser SPD-Ratsfraktion will in der Zeit bis zum Ende der laufenden Wahlperiode im Herbst 2021 einen Schwerpunkt auf Zukunftsthemen wie etwa die Energie- und Mobilitätswende legen. In der Vergangenheit sei es mehrmals nicht gelungen, Mehrheiten für SPD-Anträge zu Umweltthemen zu erreichen, bedauert der Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann. Die Fraktion will aber hartnäckig bleiben und weiter um Unterstützung bei den anderen Fraktionen für ihre Anliegen werben.

Die SPD-Fraktion ärgert sich darüber, dass die vorgeschlagene stärkere Nutzung städtischer Dachflächen für Fotovoltaikanlagen nicht umgesetzt wird. Auch bei der Anschaffung von Kleintransportern mit Elektroantrieb für die Stadtverwaltung hatte die Ratsmehrheit entgegen dem SPD-Antrag die Bedenken der Verwaltung geteilt. So wird einstweilen nur ein einziges dieser Elektrofahrzeuge angeschafft. Klimaschutz und Energieeinsparung sei überall auf der Welt ein Thema, „nur in Barsinghausen nicht“, kritisiert Fraktionssprecher Peter Messing. Die beiden öffentlichen Ladestationen für Elektroautos, die gerade aufgebaut würden, reichten längst aus, finden die Sozialdemokraten.

Alternativen für Autofahrer nötig

Barsinghausen sollte eigentlich eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnehmen, fordert Dobelmann. „Statt dessen hinken wir im Vergleich mit unseren Nachbarkommunen, etwa Gehrden, deutlich hinterher.“ Barsinghausen habe mittlerweile Standortnachteile und sei nicht für die Zukunft gewappnet, bedauert der Parteichef.

Solle die Mobilitätswende auch in Barsinghausen gelingen, „müssen wir Alternativen für Autofahrer anbieten können“, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Schünhof. Die Fraktion fordert deshalb, dass die längst beschlossene Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes für Barsinghausen zügig vorankommt. Viele Radwege im Stadtgebiet seien nach wie vor in schlechtem Zustand, „und auch die Beschilderungen sind desolat“, sagt Schünhof.

Die SPD wünscht sich, dass die Nutzung von regenerativen Energien und die Elektromobilität im Stadtgebiet schnell zunehmen. „Dafür müssen wir die Infrastruktur bereitstellen“, betont Schünhof. „Außerdem brauchen wir einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr.“ Es gelte, die Mobilität aller Bürger zu sichern. „Aber Mobilität muss nicht immer mit einem Verbrennungsmotor erledigt werden“, betont Schünhof.

„Viele Ehrenamtliche arbeiten am Limit“

Auch Carsharing ist aus Sicht der Sozialdemokraten ein Modell, das sich in Barsinghausen umsetzen ließe. „Das ist für manche Menschen eine gute Option“, sagt die Ratsvorsitzende Claudia Schüßler. Es sei eigentlich Aufgabe der Verwaltung, zu solchen Themen Vorschläge zu unterbreiten, ergänzt Messing. „Aber da passiert leider gar nichts.“

Die SPD-Fraktion hat sich vorgenommen, in Zukunft das ehrenamtliche Engagement von Bürgern noch mehr zu fördern und Vereine und Verbände in diesem Sinne zu unterstützen. Immer weniger Menschen seien bereit, Vorstandsämter zu übernehmen, bedauert Schüßler. „Wenn noch Bereitschaft da ist, sollten wir diese bestmöglich fördern.“ Dazu gehöre gegebenenfalls auch die finanzielle Unterstützung. Ein Beispiel dafür ist aus Sicht der SPD-Fraktion das Freibad Goltern, dessen Betreiberverein ab diesem Jahr einen deutlich erhöhten Zuschuss erhält. „Viele Ehrenamtliche arbeiten am Limit. Das müssen wir beobachten und Hilfe anbieten“, sagt Dobelmann.

Mehr Räume für die Kultur

Großzügig sein will die SPD auch im Kulturbereich. Ein Kulturangebot vorzuhalten sei wichtig für die Menschen in einer Kleinstadt wie Barsinghausen, meint Schüßler. „Wir wollen mehr Kulturorte schaffen.“ Benötigt würden Räume, in denen sich Menschen treffen. Die SPD werde deshalb auch die Kulturfabrik Krawatte weiterhin unterstützen, sagt die Ratsvorsitzende.

Ein weiterhin zentrales Thema für den Rest der Legislaturperiode ist aus SPD-Sicht die Entwicklung der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. „Schade, dass hier nichts vorangeht“, sagt Messing und nennt die geplanten Neubauten der Wilhelm-Stedler-Schule und der Lisa-Tetzner-Oberschule als Beispiel. Beim seit vielen Jahren geplanten Grundschulneubau werde der Spatenstich nicht mehr in der laufenden Wahlperiode ausgeführt werden können. „Das ist schon sehr nervig.“ Auch der neue Kindergarten Gänsefüßchen lasse weiter auf sich warten. Die SPD sieht die Schuld für die Verzögerungen bei der Verwaltung. Im Gespräch mit Bürgern sehen sich aber oft die Ratsmitglieder Kritik ausgesetzt, wie Messing berichtet. „Es ist ärgerlich, dass die Verzögerungen an der Politik festgemacht werden.“

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer