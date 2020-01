Barsinghausen

Die Vereinigte Sängerschaft, Barsinghausens ältester Verein mit einer 172-jährigen Geschichte, hat den stellvertretenden Chorleiter Harry Andersohn zum Ehrenmitglied ernannt. Damit würdigt der Chor den großen Einsatz Andersohns in vielen Bereichen – unter anderem als Sänger im zweiten Bass, als Pianist in der vereinseigenen Kombo sowie als Arrangeur und Kümmerer. „ Harry hat diese Auszeichnung wirklich verdient“, kommentierte der Vereinsvorsitzende Manfred Schulz den einstimmigen Beschluss in der Mitgliederversammlung.

Pokal für fleißigste Sänger

Darüber hinaus erhielt das neue Ehrenmitglied eine weitere Auszeichnung für seine langjährige Treue zur Sängerschaft, denn Andersohn gehört dem traditionsreichen Chor bereits seit 60 Jahren an. Urkunden für langjährige Mitgliedschaften überreichte der Vereinschef zudem an die beiden aktiven Sänger Hans Beuden (zweiter Bass) für 50 sowie an den zweiten Tenor Bernhard Heinisch für 25 Jahre. Den Pokal für die fleißigsten Sänger im Jahr 2019 nahmen Wolfgang Hirsch und Klaus Meier in Empfang – beide Chormitglieder haben lediglich einen von insgesamt 40 Übungsabenden verpasst.

Jochen Priegnitz (Mitte) überreicht den Pokal für die fleißigsten Sänger im Jahr 2019 an Wolfgang Hirsch (links) und Klaus Meier. Quelle: Frank Hermann

Dank eines erfolgreiches Konzertjahres mit „guten bis sehr guten Auftritten“, wie Manfred Schulz in seinem Jahresrückblick betonte, hat die Sängerschaft ihre Finanzlage wieder deutlich konsolidiert. Das selbst gesteckte Ziel, mithilfe von sechs öffentlichen Auftritten wieder mehr Geld in die Vereinskasse zu bringen, sei gelungen. Zudem habe der Chor mit seinen Liedvorträgen das Publikum überzeugt – insbesondere beim ersten Sommerkonzert sowie beim 27. Adventskonzert jeweils in der Klosterkirche Barsinghausen.

Programm für 2020 steht fest

„Allen Sängern gebührt für diese gelungenen Auftritte ein großes Lob“, sagte der stellvertretende Chorleiter Harry Andersohn. Für 2020 stehe das Konzertprogramm fest, die Lieder für das neue Repertoire seien bereits an die Sänger ausgegeben worden. Geplant seien unter anderem ein zweites Sommerkonzert am 27. Juni sowie das 28. Adventskonzert am 28. November in der Klosterkirche. Hinzu kommen Auftritte im Brigittenstift am 16. Mai sowie im Kursana-Seniorendomizil am 4. Dezember.

Chor braucht junge Sänger

Mit 31 aktiven Sängern unter der Leitung von Chordirektor Vasile Wille-Munteanu sowie mit 35 fördernden Mitgliedern fühlt sich die Vereinigte Sängerschaft noch gut aufgestellt. Dennoch benötige der Chor dringend jüngere Mitsänger, denn das Ensemble weise derzeit ein Durchschnittsalter von mehr als 82 Jahren auf. „Wir dürfen in unseren Bemühungen nicht nachlassen, neue Sänger oder Förderer für unseren Verein zu gewinnen“, appellierte Manfred Schulz an die Versammlung. Der Chor übt jeden Montag von 19 bis 21 Uhr im Restaurant Korki, Langenkampstraße 41.

Bei den Vorstandswahlen wurden der zweite Vorsitzende Willi Tautorat, der zweite Kassierer Detlef Schneider sowie der erste Schriftwart Hans-Joachim Priegnitz jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Von Frank Hermann