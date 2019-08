Barsinghausen

Das Blechbläserensemble Salaputia Brass gibt im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage am Sonnabend, 7. September, ein Konzert in Barsinghausen. Die Musikveranstaltung unter dem Motto „(Post)Heroen – unter sich“ beginnt um 19 Uhr im Zechensaal an der Hinterkampstraße.

Salaputia ist das lateinische Wort für Kerlchen. Mit ihrer witzigen Namenswahl wollen die Mitglieder der Formation offenbar andeuten, dass sie sich immer noch dem musikalischen Nachwuchs zugehörig fühlen – auch wenn die Blechbläser in den vergangenen Jahren auf vielen Bühnen bereits beeindruckende Erfolge gefeiert haben.

Kein Musiker ist über dreißig

Salaputia Brass war 2007 aus dem Bundesjugendorchester heraus gegründet worden. Noch immer ist keiner der zwölf Bläser über dreißig. Die meisten haben inzwischen Solo-Positionen in verschiedenen deutschen Spitzenorchestern inne, wenn sie nicht gerade bei dem Projekt Salaputia Brass zusammenarbeiten. Mit Salaputia Brass wollen die Musiker das weithin beliebte Blechbläser-Repertoire erweitern und durch originelle Neukompositionen vertiefen. Den Kern des eigenen Repertoires bilden Originalkompositionen, die um allerlei effektvolle Arrangements ergänzt werden. Getragen sind die Musiker von dem Wunsch, die neue Bläsermusik vermehrt ins Licht des klassischen Konzertlebens zu rücken.

Dabei hat Salaputia Brass bereits vielfach auf sich aufmerksam gemacht. 2016 hat das Ensemble die CD „Sound of Evolution“ veröffentlicht, die angesichts ihrer harmonischen und klanglichen Finesse viel gelobt worden ist. Zudem wusste die Blechbläsertruppe auch in hochklassigen Konzerten zu überzeugen, etwa in der Hamburger Elbphilharmonie, beim Schleswig-Holstein Musikfestival und bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr wird das Ensemble auch international zu hören sein, so etwa in Südtirol, in Luxemburg und bei einem Festival in Portugal.

Sparkassenstiftung veranstaltet Musiktage

Das wohl nicht ganz ernst gemeinte Motto für das Konzert in Barsinghausen bezieht sich auf die Erkenntnis, dass sich Helden offenbar noch immer am allerliebsten mit Blechbläsermusik identifizieren. Als (Post-)Heroen wollen die Männer von Salaputia Brass aber zeigen, dass sich vordergründig heroisch klingende Bläsersätze von Telemann, Schubert, John Williams und vielen anderen Komponisten auch anders deuten lassen. In ihrem raffiniert komponierten Programm treffen militärisch-straffe und schmissige auf selbstironische und gefühlvolle Töne.

Die Niedersächsischen Musiktage werden von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung in Zusammenarbeit mit den Sparkassen im Land organisiert. Bei dem Salaputia Brass-Konzert sind die Barsinghäuser Stadtsparkasse und der Verein Calenberger Cultour & Co. als Mitveranstalter im Boot.

Tickets kosten 15 bis 20 Euro und sind erhältlich in allen Vorverkaufsstellen von Calenberger Cultour & Co., beim Verein Tourismus Barsinghausen oder im Internet unter musiktage.de. Zudem können Karten auch unter der aus dem Festnetz kostenfreien Rufnummer (0800) 4566540 bestellt werden.

Von Andreas Kannegießer