Barsinghausen

Die geplante Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals in Barsinghausen wird sehr viel teurer, als Politik und Stadtverwaltung bisher angenommen haben: Die Realisierung der sogenannten Campus-Variante wird demnach rund 46,2 Millionen Euro kosten. Das sind rund 16 Millionen Euro mehr, als bisher als grobe Kostenschätzung öffentlich kommuniziert worden war. Die Campus-Variante ist jene Umbaulösung, auf die sich ein Projektteam unter Beteiligung der Schulen in den vergangenen Monaten nach intensiver Arbeit verständigt hatte.

Die Stadt Barsinghausen plant für das Schulzentrum einen großen Wurf: In einer baulichen Lösung aus einem Guss sollen nicht nur alle notwendigen brandschutztechnischen Modernisierungen vorgenommen werden. Gleichzeitig sollen auch grundsätzliche Schwächen in der Struktur des 50 Jahre alten Schulzentrums beseitigt werden. Die bisher auf einen Klassentrakt konzentrierte Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) soll mehr Platz erhalten und im komplexen Gebäudeensemble viel sichtbarer werden als bisher. Zudem wünschen sich insbesondere die Kollegien von LTS und Hannah-Arendt-Gymnasium, dass die Schulgebäude nach modernen pädagogischen Konzepten neu ausgerichtet werden.

Viele Kostenblöcke erst nicht berücksichtigt

Im vergangenen Sommer hatte die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Gifhorner Architekturbüro Gödde erste Varianten für den Umbau des Schulzentrums präsentiert und dabei die geschätzten Kosten auf rund 30 Millionen Euro beziffert. Allerdings waren viele Details des vorgeschlagenen Umbaus auf Kritik insbesondere der beiden Schulen gestoßen. Die Pläne sind deshalb in den vergangenen Monaten – nun in enger Abstimmung mit den Schulen – noch einmal deutlich verändert worden.

Die Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals wird nach Berechnungen der Planer nun mehr als 46 Millionen Euro kosten. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Nach den Worten des Ersten Stadtrates Thomas Wolf sind die Planänderungen aber nicht der alleinige Grund für die gewaltige Kostensteigerung. Bei der im vergangenen Sommer vorgestellten Variante A seien etliche Kostenblöcke gar nicht berücksichtigt gewesen, sagt Wolf. So hätten unter anderem Abbruchkosten und die Kosten für den Einbau von Aufzügen in den Klassentürmen in der Aufstellung gefehlt. Außerdem seien bei den ersten Kostenschätzungen lediglich Nettobeträge statt der Bruttokosten (einschließlich Steuern) genannt worden.

Stadt ist überrascht über hohe Summe

Nun liege erstmals „eine gut nachvollziehbare Kostenherleitung“ vor, sagt der Erste Stadtrat. Ein Schock sei der Betrag von mehr als 46 Millionen Euro zwar nicht gewesen, berichtet Wolf. „Aber wir sind schon sehr überrascht über diese Summe.“ Die Frage sei nun, ob sich die Stadt Barsinghausen das Sanierungsprojekt leisten könne. „Das müssen die politischen Gremien entscheiden.“ Wolf selbst würde diese Frage nach aktuellem Stand bejahen. „Aber wir wissen nicht, wie die finanzielle Zukunft aussieht“, sagt er.

Die Stadtverwaltung hat bereits angekündigt, dass sie auf Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung der Schulgebäude setzt. Das könnte den eigenen Aufwand für die Kommune wenigstens etwas schrumpfen lassen.

Schulausschuss berät über Masterplan

Die Umbaupläne für das Schulzentrum werden in einer Sondersitzung des städtischen Schulausschusses am Freitag, 5. März, ab 18 Uhr präsentiert. In der Videokonferenz soll der Ausschuss sein Urteil zu dem Sanierungskonzept und dem Masterplan für die Entwicklung des Schulzentrums abgeben und zugleich die Weichen stellen für den nächsten Schritt: die europaweite Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen. Die endgültige Entscheidung trifft dann der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18. März.

Von Andreas Kannegießer