Barsinghausen

Die Lössböden rings um Barsinghausen gehören aus landwirtschaftlicher Sicht zu den besten in Deutschland. Doch was bei Bauern für gute Laune sorgt, bereitet der Stadtverwaltung Probleme. Barsinghausens Untergrund ist für manche Bestattungsart ungeeignet. Geht den städtischen Friedhöfen bald der Platz aus?

Ruhefrist reicht nicht aus

Üblicherweise läuft es so: Wurde ein Verstorbener in einem Sarg beigesetzt, beträgt die sogenannte Ruhefrist, also der Zeitraum, in dem eine Grabstelle nach einer Beisetzung nicht neu belegt werden darf, in Barsinghausen 30 Jahre. Anschließend erlischt das Grabnutzungsrecht, und die Grabstätte kann eingeebnet werden. Die Länge der Ruhefrist richtet sich nach der Dauer der Verwesung, die von der örtlichen Beschaffenheit des Bodens abhängig ist. In anderen Regionen Deutschlands können Sarggrabstellen teilweise bereits nach 15 Jahren neu belegt werden. In Barsinghausen hingegen sind auch nach 30 Jahren offenbar viele Leichen noch nicht vollständig verwest.

Eine Beschlussvorlage, die die Verwaltung vor wenigen Tagen den Mitgliedern des Bauausschusses vorlegte, beleuchtet diese Problematik und rät deshalb, einen vor Jahren gefassten Beschluss rückgängig zu machen.

Sargbestattung ist nicht möglich

2017 hatte der Rat beschlossen, einen Erbbauvertrag der Stadt mit der Klosterkammer Hannover über einen Teil des städtischen Osterfeldfriedhofs, der 2050 abläuft, nicht zu verlängern. Damals schien sich abzuzeichnen, dass aufgrund eines Wandels der Bestattungskultur hin zur Urnenbestattung der Platz nicht mehr benötigt würde.

Dieser Beschluss soll nun wieder aufgehoben werden. Der Grund: Eine Untersuchung nach 2017 hat ergeben, dass auf dem städtischen Friedhof Hannoversche Straße, der auch als Ersatz für die Fläche auf dem Osterfeldfriedhof dienen sollte, Sargbestattungen nicht möglich sind.

Für die Untersuchung wurden 19 Gräber ausgewählt, deren Ruhefrist bereits abgelaufen war. Gasmessungen ergaben, dass in 15 Gräbern die Särge noch nicht verrottet waren. Die Gutachter öffneten zudem zwei Gräber und stellten fest, „dass der Abbauprozess der Leichen bei Weitem nicht abgeschlossen ist“, wie im Anhang zur aktuellen Beschlussvorlage zu lesen ist.

Der westliche Bereich des Friedhofs an der Hannoverschen Straße war einst auch für Sargbestattungen vorgesehen. Untersuchungen haben nun gezeigt, dass der Untergrund dafür nicht geeignet ist. Quelle: Mirko Haendel

Anschließend folgten ähnliche Untersuchungen auf dem Osterfeldfriedhof – mit gleichem Ergebnis. Bei zahlreichen Gräbern waren die Särge auch nach 30 Jahren nicht vollständig verrottet. Bei Öffnung von vier Gräbern wurde deutlich: „Lediglich in einem Grab hat ein vollständiger Abbau der Leiche stattgefunden. In den drei weiteren Gräbern haben sich Wachsleichen ausgebildet“, wie es in der Drucksache heißt.

Zu viel Wasser, zu wenig Luft

Bei sogenannten Wachsleichen führt der Ausschluss von Sauerstoff zum Abbruch der Verwesung. Schuld daran ist laut Gutachter der lehmige Barsinghäuser Boden, der weder die Bodenbelüftung noch die Wasserdurchlässigkeit in ausreichendem Maße gewährleiste.

Die Verwaltung weiß nun, dass die Flächen ihrer Friedhöfe Osterfeld und Hannoversche Straße nicht, wie noch 2017 angenommen, uneingeschränkt für alle Beisetzungsarten zur Verfügung stehen. Sargbestattungen sind laut Gutachten an der Hannoverschen Straße „unter den jetzigen Gegebenheiten“ gar nicht mehr möglich. Am Osterfeld können Sargbestattungen nur noch in bestimmten Bereichen vorgenommen werden, trotzdem sollen diese dort laut Bauverwaltungsamtsleiter Michael Huschenhöfer künftig „zentriert werden“. Der Waldfriedhof als dritter städtischer Friedhof wurde in die Untersuchungen bisher nicht einbezogen. Dort seien Probleme bei der Wiederbelegung der Gräber nicht bekannt, heißt es.

Kurzfristig keine Platznot

Gerät die Stadt jetzt bezüglich ihrer Begräbnismöglichkeiten in Platznot? Kurzfristig wohl noch nicht. Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Urnengräbern, und die Sargbestattungen nehmen ab. Das kommt der Stadt entgegen. Denn zum einen sind Probleme bei der Verrottung von Urnen aufgrund der Bodenbeschaffenheit bisher nicht belegt, zum anderen nimmt bei einer steigenden Zahl von Urnenbegräbnissen der Flächenbedarf eher ab. Doch auch wenn zudem auf dem Waldfriedhof in den nächsten fünf Jahren laut Verwaltung etwa 80 Grabstellen frei werden, bleiben die Flächen für Sargbeisetzungen auf den städtischen Friedhöfen eingeschränkt.

Das Gutachten empfiehlt, langfristig die Bodenbelüftung auf den Friedhöfen zu verbessern. Eine Möglichkeit sei, die „vollflächige Abdeckung“ der Gräber zu untersagen. Dies sei an der Hannoverschen Straße bereits geschehen. Eine weitere Maßnahme könne die Verringerung der Bestattungstiefe und eine generelle Beseitigung der Feuchtigkeit im Boden sein. Darum will die Stadt den lehmigen Boden in den Urnengräbern gegen leichteren Boden austauschen.

Künftig wird kontrolliert

Experte Huschenhöfer erklärt: „Künftig werden wir stichprobenartig untersuchen, inwieweit die Zersetzung stattgefunden hat. Ist sie noch nicht erfolgt, bleibt der Sarg selbstverständlich im Grab. Die Angehörigen werden kein neues Belegungsrecht erwerben müssen. Wir werden dann dieses Grab nicht wieder belegen oder unter Umständen über dem Sarg eine Urne beisetzen.“ Der Amtsleiter betont: „Plätze für Sargbestattungen werden nicht knapp.“

In der Beschlussvorlage ist zugleich zu lesen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Prognose über die zur Verfügung stehenden Flächen schwierig sei. Daher wird vorgeschlagen, den Ratsbeschluss zur teilweisen Aufgabe des Friedhofs Osterfeld aufzuheben, „um für alle negativen Eventualitäten gewappnet zu sein“.

Von Mirko Haendel