Woher kommt Wolle und wie entsteht sie? Im Astrid-Lindgren Kindergarten haben sich die Kinder in den vergangenen Wochen mit dem Thema Wolle beschäftigt. Zum Start des Projektes untersuchten die Jungen und Mädchen frische Schafswolle.

Höhepunkt war aber sicherlich der tierische Besuch an der Kita. Schäfer Jonas Dankert brachte zwei seiner weißen Moorschnucken mit in den Kindergarten und natürlich durften die Kinder das Fell der Schafe befühlen.

Schafe werden in der Kita geschoren

Dann wurden die Schafe geschoren: Die Kinder beobachteten gespannt wie die Schafe still auf dem Hintern sitzend von ihrem Schäfer ihre Wolle verloren. Mit geübten Schnitten und Handgriffen führte Jonas Dankert vor, wie man das Schaf in einem Stück schert.

Die abgeschorene Wolle wurde gleich gewaschen und weiterverarbeitet. Im ersten Schritt muss die Wolle von Heu- und Strohresten durch Auseinanderzupfen und Reinigen befreit werden. Wie das geht? Eigentlich so, wie auch bei Ihren eigenen Haaren: In einer Wanne mit Wasser und Shampoo lösen sich die Dreckreste und das Wollfett und die Wolle erstrahlt in einem schönen Weiß. Dann durften die Jungen und Mädchen die Wolle noch kämmen. Durch Kardierbretter und eine Kardiermaschine wird der ehemalige Schafspelz immer luftiger.

Die Jungen und Mädchen haben Wolle eingefärbt. Quelle: privat

Kinder färben Wolle ein

Mit Unterstützung einer engagierten Mutter haben die Kinder, die dieses Jahr in die Schule kommen, dann die Wolle auch noch eingefärbt. Aber nicht mit ganz normaler Farbe, sondern mit Naturmaterialien wie Zwiebeln, toten Läusen und Rinde. Im Anschluss durften die Kinder noch sehen, wie es danach mit der Wolle weitergeht. Für die saubere und gekämmte Wolle wurde das Spinnrad aufgebaut. Die Erzieherinnen des Kindergartens zeigten den Kindern dabei, wie aus dem Haufen Wolle ein gleichmäßiger Wollfaden entsteht. Vom Wollfaden konnten die Kinder dann den Weg zum selbst gestrickten Wollpullover sehen – den sie sich sofort überzogen, trotz der Hitze. Außerdem haben sie mit den Fäden kleine Schafe gebastelt.

Besonderheit der Einrichtung: Der Astrid-Lindgren-Kindergarten gehört übrigens zu den Vorreitern in der Region bei der Sprachförderung.

