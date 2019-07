Barsinghausen

Der Seniorenrat Barsinghausen will seine öffentliche Präsenz mithilfe eines Schaukastens in der Fußgängerzone erhöhen – und damit mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Künftig können sich Passanten in den Aushängen des Kastens über Veranstaltungsangebote, Termine und Themen des Seniorenrates informieren. Hauseigentümer Horst Scheibe stellt den Kasten an der Gebäudefassade Marktstraße 47 gratis für die Interessenvertretung älterer Menschen zur Verfügung.

Eine Anlaufstelle schaffen

„Viele Barsinghäuser kennen uns und unsere Arbeit noch nicht. Hier wollen wir eine Anlaufstelle schaffen, wo sich Interessenten ganz unverbindlich informieren können“, sagt Rainer Krabbe, Mitglied des zehnköpfigen Seniorenrates mit vier Frauen und sechs Männern. Krabbe hat die Aufgabe übernommen, den Schaukasten stets mit neuen Aushängen zu bestücken.

Bis Ende Juni hat die Barsinghäuser SPD den Kasten für sich genutzt, den Mietvertrag dann aber nach vielen Jahren beendet. „Damit ergab sich für uns die Gelegenheit, den freien Platz zu übernehmen. In Gesprächen mit dem Eigentümer Horst Scheibe haben wir uns schnell geeinigt“, betonte Krabbe.

Senioren bekommen eigene Website

Zur Werbung in eigener Sache soll demnächst auch eine eigene Internetseite unter der Adresse www.senioren-barsinghausen.de beitragen. Außerdem strebt der Seniorenrat eine enge Kooperation mit dem Seniorenbüro der Stadt Barsinghausen an. „Damit wir uns gemeinsam für die Belange der Menschen ab 60 Jahren in Barsinghausen stark machen können“, erklärte Krabbe. Immerhin gehörten mehr als 10.000 Frauen und Männer der Generation 60 plus in der Deisterstadt an.

In mehreren Arbeitsgruppen widmen sich die Seniorenratsmitglieder verschiedenen Themenbereichen – dazu gehören Planen, Bauen und Wohnen sowie Soziales, Gesundheit und Pflege oder auch Verkehr, Mobilität und Umwelt. Der Seniorenrat arbeitet in den Ratsausschüssen und kommunalen Gremien mit, gibt Stellungnahmen zu seniorenpolitischen Entscheidungen ab und organisiert eigene Informations- und Beratungsveranstaltungen.

Sprechstunde im Rathaus II

An jedem zweiten Montag im Monat trifft sich der Seniorenrat zu öffentlichen Sitzungen von 9.30 bis 12 Uhr in der Begegnungsstätte Am Buchhorn (Ecke Gerhard-Hauptmann-/ Wilhelm-Busch-Straße). Darüber hinaus bietet das Gremium an jedem ersten Donnerstag im Monat eine Sprechstunde von 14 bis 17 Uhr im Rathaus II (Zimmer 221) am Deisterplatz an.

Von Frank Hermann