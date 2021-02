Barsinghausen

Hefter Schneefall in der Nacht zum Sonntag hat ganz Barsinghausen in eine weiße Winterlandschaft verwandelt. Wie von der Wetterexperten seit Tagen angekündigt, fielen am Sonntag in der Nacht und den ganzen Tag über mehrere Zentimeter Neuschnee. Nicht nur im Deister und am Waldrand, sondern auch in der Innenstadt und in den Ortsteilen blieb die weiße Pracht liegen.

Zur Galerie In der Nacht zum Sonntag sind mehrere Zentimeter Neuschnee in Barsinghausen. Wir haben Ihnen einige winterliche Impressionen zusammengestellt.

Offenbar hatten sich die Menschen auf den Wintereinbruch eingestellt, denn das befürchtete Chaos auf den Straßen blieb zunächst aus. Räumfahrzeuge des städtischen Baubetriebshofes waren bereits seit Sonnabendabend ständig im Einsatz, um vor allem die Hangstraßen am Deister freizuhalten.

Von Frank Hermann