Überfüllte Parkplätze und dichtes Gedränge auf den Wanderwegen: Der Schnee ist da – und sofort wird es proppenvoll im Deister. Im Lockdown zieht es die Menschen nach draußen. Auf dem großen Wanderparkplatz oben auf dem Nienstedter Pass (277 Höhenmeter) ging es am Montag weder vor noch zurück – Stop-and-go-Verkehr und lange Autoschlangen gab es schon auf der Zufahrtstraße.

Lange Autoschlangen und Stop-and-go auf dem Nienstedter Pass. Quelle: Jennifer Krebs

Der Parkplatz auf dem Nienstedter Pass in Barsinghausen-Egestorf ist ein beliebter Ausgangspunkt für Spaziergänger und auch für Rodel-Ausflügler. Zum Annaturm sind es von dort gute drei Kilometer. Auf der anderen Parkplatzseite geht es hoch zum Nordmannsturm. „Wir kommen auch gerade aus dem Schnee. Es ist schon toll, so fünf Zentimeter liegen wohl. Für kleine Rutschpartien mit dem Schlitten reicht das“, erzählten Felix Krull und Sebastian Matties.

"Endlich hat es geschneit!": Carlotta (6) freut sich aufs Schlittenfahren. Quelle: privat

Sie hatten gerade umgeparkt und warteten nun am Fuße des Nienstedter Passes auf dem Parkplatz neben der Bärenhöhle in Egestorf auf ihre Familien, die zu Fuß wieder nach unten stiefelten. So gegen 13.30 Uhr hatten sie auf dem Pass noch relativ einfach Parkplätze bekommen. Gut zwei Stunden später ging dort oben dann gar nichts mehr. „Es wird kreuz und quer geparkt und alles blockiert“, berichtete Krull.

„Es wird kreuz und quer geparkt und alles blockiert“: Parkplatzszene aus dem Deister. Quelle: Rainer Dröse

Die Landesforsten appellierten an die Besucher, die Rettungszufahrten offen zu halten. „Ein Förster hat uns gerade darauf hingewiesen, dass hier auch schwere Holztransporter noch durchkommen müssen“, erzählte Krull.

Schneeballschlacht am Nienstedter Pass. Quelle: Rainer Dröse

Josefine Stark und ihre Kinder, die siebenjährige Sophie und ihr drei Jahre jüngerer Bruder Tim, waren deswegen lieber gleich unten geblieben und gar nicht erst mit dem Auto auf den Nienstedter Pass gefahren. „Wir sind oft im Wald unterwegs, nicht nur wenn es schneit“, erzählte die Mama. „Aber heute freuen wir uns auf eine richtige Schneeballschlacht!“

Tolles Winterwetter: Spaziergänger haben einen Schneemann gebaut. Quelle: privat

Auch Familie Nolte kam zu Fuß den Berg hoch und bog bei der Bärenhöhle ab in den Wald. Die zweijährige Mia wurde auf dem Dreirad geschoben. Der sechs Monate alte Matti döste warm eingepackt in der Babytrage bei Mama Julia Nolte. „Schön, dass es endlich schneit. Klar, haben wir darauf gewartet“, sagte Papa Christian Nolte. „Wir wohnen nur zehn Häuser weiter runter“, erzählte er. „Den Schlitten werden wir dann wohl morgen auf jeden Fall mitnehmen.“

Von Jennifer Krebs