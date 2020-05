Weil der Austausch mit den Partnerschulen wegen der Corona-Krise abgesagt wurde, hat das Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) einen virtuellen Lauf durch Europa gestartet. Schüler und Lehrer übermitteln ihre zurückgelegten Laufkilometer per App an das HAG-Projekt „Running the world“, um auf diese Weise die Strecke zu den vier Partnerschulen in Frankreich, Irland, Spanien und Polen symbolisch zurückzulegen.