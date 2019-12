Barsinghausen

Klimaschutz für die Kleinsten – unter diesem Motto steht ein spannendes Aktionsprogramm der Klimaschutzagentur mit dem Energiezauberer Baldur, einer cleveren Handpuppe. Umweltpädagoge Sven Schlüter hat jetzt zusammen mit Baldur die dritten Klassen der Adolf-Grimme-Schule besucht, um in gemeinsamen Experimenten die Kraft der Elemente Feuer, Wasser, Wind und Sonne zu entdecken.

Umweltpädagoge Sven Schlüter stellt den Schülern aus der Klasse 3a die Handpuppe Baldur vor. Quelle: Frank Hermann

Aufmerksam schauen die Schüler aus der Klasse 3a zu, wie Schlüter und Baldur ihren Energiezauber wirken lassen. So lernen die Kinder, wie der Pustewind aus Luftballons genügend Kraft entwickelt, um kleine Spielzeugautos anzutreiben. Außerdem dürfen die Jungen und Mädchen selbst auf Entdeckungsreise gehen: Sie blasen bunte Luftballons auf und lassen mit dem luftigen Rückstoß die Autos durch den Unterrichtsraum flitzen.

Mahmut staunt darüber, welche Kraft die gepresste Luft entwickeln kann. Quelle: Frank Hermann

Zu den jungen Energieforschern gehört auch Lida aus der dritten Klasse. „Es ist schön, dass wir hier eigene Experimente machen dürfen. Da lernen wir viel Neues. Wie sich zum Beispiel Dinge mit Wind bewegen lassen“, sagt die Grundschülerin. Diese Aktion mit Handpuppe Baldur, geführt von Sven Schlüter, trifft den Nerv der Kinder: „Das ist viel besser als normaler Unterricht“, sagt Lida und lacht.

Schon seit einigen Jahren kommen Experten der Klimaschutzagentur mit der Handpuppe Baldur an die Adolf-Grimme-Schule und führen die Schüler spielerisch an die Kraft der Elemente heran. „Kinder sind neugierig und stellen viele Fragen. Zuschauen, mitmachen und ausprobieren – auf anschauliche Art und Weise werden Energie und Klimaschutz kindgerecht vermittel“, wirbt die Klimaschutzagentur für das Aktionsprogramm, das sich an Kindergärten und Grundschulen richtet.

Finanziell unterstützt werden die Besuche von Baldur vom Energieversorger Avacon sowie von der Stadt Barsinghausen, die damit das Engagement für den Klimaschutz fördern wollen.

