Barsinghausen

Ohren auf für den ersten Radiogottesdienst der evangelischen Mariengemeinde Heiligabend aus der Klosterkirche: Jugendliche aus der Spalterradio-Arbeitsgemeinschaft (AG) des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) senden den bereits vorproduzierten Gottesdienst mit Pastorin Uta Junginger und mit Elementen eines kleinen Weihnachtsspiels am Donnerstag, 24. Dezember, um 14 und um 16 Uhr auf der Webradio-Internetseite www.laut.fm/spalterradio. Mehr zum Spalterradio selbst, Hinweise zum Sendeplan und ausgewählte Podcasts zum Nachhören gibt es auf der Internetseite www.han-nah.de/radio.

16-Jähriger hat die Idee

HAG-Schüler Justus Harms, Mitglied der Radio-AG und Teamer in der Kirchengemeinde, entwickelte die Idee zu diesem Heiligabend-Gottesdienst als Radiosendung. „Wegen der Corona-Beschränkungen haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, möglichst vielen Menschen den Gottesdienst nach Hause zu bringen. Genau das wollen wir mit unserem Spalterradio schaffen“, erläutert der 16-Jährige und spricht von einer „Notlösung“.

Zusammen mit Pastorin Uta Junginger und mit HAG-Lehrer Sascha Sell, Leiter der Spalterradio-AG mit derzeit rund zehn Jugendlichen aus dem zehnten und elften Jahrgang bereitet Justus Harms den Radiogottesdienst vor. So hat der Schüler am vierten Adventssonntag bereits das kleine Weihnachtsspiel in der Klosterkirche aufgenommen. Später kommen noch Begrüßung, Ansprache und Gebete mit der Pastorin hinzu.

„Eine tolle Sache“

Im Hintergrund arbeiten die weiteren Jugendlichen aus der Radio-AG im Homeoffice am Zusammenschnitt der rund 30-minütigen Sendung. „Eine tolle Sache. Bislang hat es noch keinen Gottesdienst aus der Klosterkirche im Radio gegeben,“ sagt Pastorin Junginger und lobt die Kooperation von Schule und Kirche.

Nach den ersten vorsichtigen Anfängen im vergangenen Jahr hat sich die Radio-AG am Gymnasium immer weiter entwickelt. „Seit diesem Sommer machen wir eine Rund-um-die-Uhr-Programmgestaltung mit viel Musik, eigenen Sendungen und Projekte wie dem akustischen Adventskalender oder jetzt mit der Mariengemeinde zu Weihnachten“, sagt AG-Leiter Sascha Sell.

Von Frank Hermann