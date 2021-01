Barsinghausen

Laura will sich nicht beschweren. „ Homeschooling ist ganz okay. Man lernt, selbstständig zu arbeiten“, findet sie. Die 14-Jährige geht in die achte Klasse des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG). Ja, eigentlich läuft es ganz gut, sagt auch ihr Vater Jens Sothmann, der momentan von zu Hause arbeitet. „Nur die Instabilität von iServ nervt etwas!“ Viele Schulen nutzen das Programm, mit der Schüler und Lehrer über E-Mail und Videofunktion kommunizieren. „Das WLAN bei uns zu Hause ist recht gut“, sagt Sothmann. Doch teilweise sei iServ einfach nicht erreichbar, und das über Stunden.

„Wir Eltern tun unser Bestes“

Das bestätigt auch die Mutter einer Fünftklässlerin: „Die Videokonferenzen brechen zusammen, die Kinder kommen nicht rein, sie hören nichts und die Kameras bleiben aus, damit die Verbindung nicht überlastet wird“, berichtet sie. Sie würde sich eine Plattform wie Microsoft Team oder Zoom wünschen, wo auch Gruppenarbeit mal online möglich wäre. „Es braucht das Miteinander – besonders wenn es noch lange so gehen wird. Wir als Eltern tun unser Bestes. Aber wir können nicht die Freunde und die Lehrer ersetzen.“

Smileys von den Lehrern

Die Mutter der Fünftklässlerin und ihr Mann sind beide voll berufstätig. „Es gibt Tage, da weiß man einfach nicht, was man zuerst machen soll: Dem Kind Orientierung geben, kleine Hilfestellung leisten, gemeinsam Frühstücken, erste Termine selber wahrnehmen, wann soll das Mittagessen gemacht werden...“ Ganz wichtig aus der Sicht der Mutter: Die Kinder brauchen ein Feedback von den Lehrern – und sei es nur ein Smiley, der per E-Mail zurückkommt, wenn etwas gut gemacht wurde, so die Mutter.

IServ sei ganz schlimm, sagt ihre Tochter Sophia. Eine Kommunikation miteinander sei nicht richtig möglich – weder mit den Mitschülern noch mit den Lehrern. Dafür seien die Aufgaben aber verständlich beschrieben und man könne gut verstehen, was zu tun ist, lobt die Zehnjährige.

„Unsere Tochter ist das erste Jahr im Gymnasium. Es ist eine Umstellung von der Grundschule hin zu neuen Anforderungen“, erzählt die Mutter. Das HAG habe es zu Beginn des Schuljahres toll gemacht. Trotz Corona sei die Einschulung in die Fünfte sehr persönlich gewesen. „Obwohl die Kinder das erste Halbjahr nicht durchgängig zusammen sein konnten, haben die Klassenlehrer es geschafft, dass sie einen guten Zusammenhalt in der Klasse haben.“

HAG-Schülerin Laura (14) zu Hause am iPad. "Homeschooling ist ganz okay", findet sie. Quelle: privat

Auch Tanja Samek, deren zwölfjährige Tochter Hannah in die siebte Klasse der Goetheschule-KGS geht, hat sich arrangiert. „Wir versuchen, den Tag gut zu strukturieren. Dann ist Homeschooling machbar“, sagt sie. Auch die jüngere Tochter, die neunjährige Clara, ist seit dieser Woche zu Hause. Mit der erneuten Verlängerung des Lockdowns ist die Präsenzpflicht für Grundschüler aufgehoben und die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder in den Klassen oder im Homeschooling lernen. „Ich hätte es komisch gefunden, wenn wir unsere Kontakte reduzieren, aber unser Kind weiter zur Schule schicken“, sagt Samek.

Nachmittags viel draußen

Große Probleme mit iServ hat die Familie nicht. Es ließe sich eigentlich recht gut damit arbeiten. Aber bei den Videokonferenzen würde das Programm schon ab und an mal haken. Letzte Woche hatte Hannah zwei Videokonferenzen – diese Woche sind es vier. „Wir versuchen schon, bis mittags mit allem durch zu sein. Und Wochenende ist Wochenende“, sagt Samek. Als Ausgleich zum Homeschooling ist die Familie nachmittags viel draußen, geht spazieren, fährt Fahrrad oder ist im Wald.

Organisierter als im ersten Lockdown

Auch an der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) orientiert sich das Homeschooling mehr oder weniger an den Stundenplänen. Anfängliche technische Probleme mit iServ seien weitgehend behoben, sagt die Mutter eines Achtklässlers. Was toll sei: Die Lehrer seien per E-Mail immer ansprechbar. Im Gegensatz zum ersten Lockdown laufe jetzt alles deutlich organisierter ab, sagt die Mutter des LTS-Schülers.

Die Freunde fehlen

Regine Sothmann, die Mutter von HAG-Schülerin Laura, macht sich derweil schon ein bisschen Sorgen. Durch das Lernen auf Distanz werde den Kinder viel Unterrichtsstoff fehlen, der nicht mehr aufzuholen ist. Papa Jens Sothmann denkt auch an die sozialen Kontakte, die Freunde fehlen. Sicherlich: Die Schulen wieder komplett zu öffnen, sei kaum zu verantworten. „Aber wir hoffen schon auf Szenario B in geteilten Klassen“, sagt er. In kleineren Gruppen sei auch die Effektivität höher – und das gleiche dann vielleicht auch die fehlende Unterrichtszeit etwas aus.

Von Jennifer Krebs