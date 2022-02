Barsinghausen

Sie haben Mülleimer umgestaltet, Abfall eingesammelt und eine Schatzsuche für Kinder auf die Beine gestellt: Die Barsinghäuser Stadtsparkasse hat den Gymnasiastinnen Eva Beuse, Luisa Voigt und Inga Klöber den Barsinghäuser Hirsch verliehen. Der Ehrenamtspreis existiert bereits seit 1985 und wird jährlich an junge Menschen bis zum Alter von 25 Jahren oder an Jugendgruppen vergeben. Die Jury besteht aus dem Sparkassenvorstand sowie Vertretern der Politik und der Presse. Das Preisgeld beträgt 1.000 Euro.

Festzumachen, wofür die drei Freundinnen den Preis bekommen haben, ist angesichts der Vielfalt ihrer Aktionen gar nicht so einfach. So haben sie zum Beispiel Mülleimer in der Stadt umgestaltet. Das Thema Umwelt liege ihnen am Herzen, auch bei Fridays for Future sind sie aktiv. Auf Anliegen der Bewegung machen nun auch die Barsinghäuser Mülleimer aufmerksam. So informiert einer von ihnen mit einer Aufschrift über die größte Müllinsel im Meer.

Säckeweise Müll gesammelt bei Radtour

Im April 2020 sind Luisa und Inga zu einer Radtour aufgebrochen – und haben unterwegs säckeweise Müll eingesammelt. Erstmal sei es toll gewesen, zu sehen, „dass man einen Unterschied machen kann“, erinnert sich Inga. Wenig später gab es aber auch Grund für Frustration. Nach einigen Wochen seien die gereinigten Orte teilweise schon wieder voller Abfall gewesen, berichtet Luisa. Nachdem unter anderem diese Zeitung über die Tour berichtet hatte, erreichten die Freundinnen mehrere Zuschriften von Menschen, die beim nächsten Mal helfen wollten.

Wenige Monate später taten sich Inga und Luisa mit zwei Freundinnen zusammen und sammelten drei Wochen lang Müll. Eigentlich hätten sie in dieser Zeit ein Praktikum absolvieren sollen. Doch Covid machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

100 Kinder bei Oster-Schatzsuche

Während der Pandemie waren auch die drei Schülerinnen im Distanzlernen. So haben sie selbst erlebt, worunter Kinder und Jugendliche während der Lockdowns litten. An Freizeitaktivitäten gab es rund um das vergangene Osterfest nicht viel. Deswegen organisierten sie kurzerhand eine Schatzsuche, an der jedes interessierte Kind teilnehmen konnte.

Dafür haben die jungen Frauen drei Steine bemalt. Wie bei einer Schnitzeljagd stand auf jedem von ihnen ein Hinweis, wie man den nächsten findet. Unterwegs haben die Teilnehmer Buchstaben gesammelt. Wer das richtige Lösungswort an eine extra eingerichtete Mail-Adresse gesendet hatte, bekam einen kleinen Preis. Gerechnet hatten sie mit 20 Teilnehmern – am Ende haben über 100 Kinder mitgemacht. Ein Händchen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben sie offenbar: Eva und Inga sind auch Jugendleiterinnen im Schwimmclub Barsinghausen.

Lob vom Bürgermeister

Bei der Preisverleihung am Freitag sprach auch Bürgermeister Henning Schünhof. „Dieses Engagement ist nicht hoch genug einzuschätzen“, lobte er.

Zwei Jahre lang hatte der Hirsch-Pokal Pause. Für die Jahre 2019 und 2020 wurde der Preis nicht verliehen, es hatte keine geeigneten Vorschläge gegeben. Nun hat der Wander-Preis für ein Jahr seinen Besitzer gewechselt. Was sie mit dem Preisgeld von 1.000 Euro anstellen, wissen Inga, Luisa und Eva noch nicht.

Von Finn Bachmann