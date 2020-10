Barsinghausen

Neue Ideen für den Siegfried-Lehmann-Preis: Zum ersten Mal seit der ersten Preisvergabe im Jahr 1984 ruft die Siegfried-Lehmann-Stiftung zu einem Schülerwettbewerb auf, um die besten Beiträge würdigen. Zur Belohnung winkt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 3000 Euro. Mitmachen dürfen Barsinghäuser Jugendliche aus den weiterführenden Schulen.

Preisvergabe 2019 abgesagt

Mithilfe des Schülerwettbewerbs wollen Kuratorium und Vorstand der Stiftung wieder mehr Interesse am Siegfried-Lehmann-Preis wecken. Im Vorjahr hatte die Stiftung auf eine Preisvergabe verzichtet, „weil uns die eingereichten Vorschläge nicht überzeugt haben“, erläutert Bürgermeister Marc Lahmann, zugleich Vorsitzender des Stiftungsvorstandes. Nun solle ein neuer Ansatz dazu beitragen, insbesondere junge Menschen stärker an die Grundzüge des Lehmann-Preises heranzuführen: Menschlichkeit, Toleranz und die Erinnerungskultur zum Gedenken an das jüdische Leben in Barsinghausen.

Eine Arbeitsgruppe mit fünf Lehrern des Hannah-Arendt-Gymnasiums (Elena Wirausky, Janika Michael, Nele Schweitzer, Sönke Post und Silvia Bethe) entwickelte drei verschiedene Aufgaben für den Wettbewerb, aus denen die Schüler auswählen können. Die Aufgaben lauten: Wie wäre Schule ohne Rassismus? Gedenkorte jüdischen Lebens in Barsinghausen – was steckt dahinter? Angenommen oder ausgegrenzt – wie lebt es sich in Barsinghausen?

Schule ohne Rassismus

Alle weiterführenden Schulen in Barsinghausen tragen das Siegel „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Für die Teilnahme am Wettbewerb können sich Jugendliche laut Schulleiterin und Kuratoriumsmitglied Silvia Bethe zum Beispiel auf künstlerische Weise mit der Frage befassen, wie ein Schule ganz ohne Rassismus im Idealfall tatsächlich aussähe.

Wer die zweite Aufgabe wählt, sollte einen digitalen Zugang zu einem der jüdischen Gedenkorte in Barsinghausen erarbeiten. Ein QR-Code könnte dann dazu dienen, virtuelle Informationen oder Anregungen zu vermitteln – etwa per Podcast, Video, Bilder oder Text.

Drei Menschen vorstellen

Bei der dritten Aufgabe geht es darum, drei Menschen verschiedenen Alters vorzustellen, die während der vergangenen fünf Jahre aus einem anderen Land nach Barsinghausen gekommen sind. Als Wettbewerbsbeitrag wünscht sich die Stiftung entweder ein Video, eine bebilderte Reportage oder ein Interview mit den drei Neu-Barsinghäusern.

Am Schülerwettbewerb können die Jugendlichen entweder als Einzelperson, zu zweit, als Gruppe oder als ganze Klasse teilnehmen. Abgabeschluss ist der 12. April 2021. Eine Jury mit Vertretern der Siegfried-Lehmann-Stiftung sowie aller beteiligten Schulen entscheidet über die Preisträger. Vor den Sommerferien 2021 werden die Ergebnisse präsentiert.

Die bislang letzten Träger des Siegfried-Lehmann-Preises aus dem Jahr 2015: Frank Roth vom Horizonte-Verein sowie KGS-Lehrerin Elke Strehl vor einem Porträt von Siegfried Lehmann. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Von der neuen Form des Wettbewerbs erhofft sich die Siegfried-Lehmann-Stiftung eine Initialzündung für den Lehmann-Preis. Zuletzt wurde der mit 1000 Euro dotierte Preis im Jahr 2015 zu gleichen Teilen an die KGS-Lehrerin Elke Strehl und an den Horizonte-Verein aus Großgoltern vergeben. Nach einer vierjährige Pause hatte sich die Stiftung für 2019 erneut eine Preisvergabe vorgenommen – musste das Vorhaben jedoch aufgeben, weil nach Einschätzung von Kuratorium und Vorstand die eingereichten Vorschläge nicht die Erwartungen erfüllten.

Preis gibt es seit 1984

Angehörige der jüdischen Familie Lehmann stifteten 1984 zum ersten Mal den Siegfried-Lehmann-Preis. Daraus entstand die zunächst unselbstständige Siegfried-Lehmann-Stiftung mit ihrer vorrangigen Aufgabe, „durch das Gedenken an Siegfried Lehmann und seine Familie die Erinnerung an die Schicksale der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger wachzuhalten. Mit der Verleihung des Siegfried-Lehman-Preises soll an geschehenes Unrecht erinnert und das Verständnis für andere Lebensformen und Weltanschauungen gestärkt werden“ – so steht es in der Satzung.

Siegfried Lehmann war ein Barsinghäuser Bürger jüdischen Glaubens. Er wurde während des Nazi-Regimes verfolgt und 1943 im Ghetto Theresienstadt ermordet. Seine Frau Sophie sowie die beiden Töchter Hilde und Lore kamen im KZ Auschwitz ums Leben. Sein Sohn Walter starb im Januar 1945 im KZ Dachau.

Von Frank Hermann