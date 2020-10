Barsinghausen

Wegen eines Pächterwechsels im Vereinsheim auf der Ritzenburger Höhe haben die Schützen von Barsinghausen 01 ihre Küchenausstattung komplett erneuern müssen. Anstelle des alten Holzmobiliars stehen nun moderne Schränke und Arbeitsflächen aus Edelstahl in der Küche. „Hygienisch einwandfrei und gründlich zu reinigen, wie es die gesetzlichen Vorgaben für eine neue Konzession fordern“, sagt Rüdiger Gruhl, erster Vorsitzender der 01-Schützen.

Hilfe für Traditionsverein

Zur Finanzierung der rund 10.000 Euro teuren Edelstahlküche hat der Verein laut Gruhl auf angesparte Rücklagen zurückgreifen können. Zudem gab die Stadtsparkasse Barsinghausen einen Zuschuss von 2000 Euro – „um einen Traditionsverein aus Barsinghausen bei seinen Investitionen in die Zukunft zu unterstützen“, sagt Martin Wildhagen, Marketingleiter des Geldinstitutes.

Schützen haben es laut Wildhagen ohnehin nicht leicht, sich mit ihrem Vereinsangenbot zu behaupten – angesichts eines veränderten Freizeitverhaltens vieler Menschen. Und die Corona-Krise trage zusätzlich zu einer schwierigen Situation bei. „Da wollen wir helfen, wenn die 01-Schützen mit einer neuen Küche in ein nachhaltiges Projekt investieren“, sagt Wildhagen.

Erneut Pächterwechsel

Nach dem Pächterwechsel im Jahr 2019 hat der Schützenverein nach Angaben von Rüdiger Gruhl im Sommer erneut einen neuen Betreiber für die Vereinsgaststätte am Deisterrand finden müssen. „Der Pächter, der erst vor einem Jahr zu uns gekommen war, hat wegen der Corona-Einbußen wieder aufgehört.“ Nun will Manuela Lautenbach, eine Schützin aus dem Verein, das Vereinsheim fortführen. „Ihr Ehemann ist gelernter Koch“, erläutert Gruhl. Der neue Koch könne dann auch gleich in einer neu eingerichteten Küche tätig werden.

Von Frank Hermann