An der Marktstraße schließt zum Jahresende mit dem Schuhhaus Tebbe ein weiteres Fachgeschäft. Einen längeren Leerstand soll es allerdings nicht geben, laut Inhaber Ulrich Tebbe ist für die Räumlichkeiten am Europaplatz bereits ein Mieter gefunden.

Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie habe die Schließung nichts zu tun, versichert Tebbe. „Ich weiß ja seit Jahren, dass ich irgendwann in den Ruhestand gehen werde“, scherzt der 64-Jährige. Jetzt sei der Zeitpunkt für Veränderungen gekommen, und er freue sich darauf, Dingen wie Sport und Reisen mehr Zeit widmen zu können. Offiziell schließe das Geschäft am 31. Dezember dieses Jahres. Doch bereits am Donnerstag, 4. November, beginnt der Räumungsverkauf. „Was verkauft ist, ist weg. Und wenn wir nichts mehr zu verkaufen haben, schließen wir natürlich auch früher, alles andere macht ja keinen Sinn“, sagt Tebbe.

Lange leer stehen werden die Geschäftsräume, die Tebbes Ehefrau Christiane gehören, aber wohl nicht. Bereits im Frühjahr 2022 werde am Europaplatz ein neues Einzelhandelsgeschäft eröffnen. „Es gibt keinen Leerstand. Es wird wieder ein Schuhgeschäft werden, das preislich und vom Angebot her in unsere Richtung geht“, kündigt Tebbe an. Derzeit beschäftigt das Ehepaar fünf Mitarbeiterinnen. „Sie haben alle eine Perspektive“, sagt Tebbe.

Tebbe hatte das Schuhgeschäft gemeinsam mit seiner Frau vor mehr als 26 Jahren gegründet. Der erste Standort des Fachgeschäfts war an der Bunsenstraße. Dort verkauften Tebbes, die in Winninghausen wohnen, ab dem 4. August 1995 ihre Schuhe. „Wir waren ein sogenannter Schuhfachmarkt und verkauften Schuhe, die bis zu 140 D-Mark kosteten. Das war damals durchaus ein gehobenes Preissegment“, erinnert sich Tebbe. Vier Jahre später zogen Tebbes mit ihrem Geschäft dann in die Räume am Europaplatz. Dort folgten sie auf das Schuhhaus Rose, das dort seit 1969 beheimatet war und 1999 neue Geschäftsräume an der Marktstraße gefunden hatte.

Brachte anfangs ihr werbewirksames Schuhputzmobil große Aufmerksamkeit, war es später ein Onlineshop sowie die Präsenz in den digitalen sozialen Medien, die dem Unternehmen den notwendigen modernen Anstrich gaben. Für Gesprächsstoff in und um Barsinghausen sorgten zudem verschiedene Modenschauen mit weiteren Barsinghäuser Unternehmen, die Tebbes federführend organisierten. In „Unser Barsinghausen“ und den Vorgängerorganisationen des Stadtmarketingvereins war Ulrich Tebbe lange im Vorstand tätig. „Wir möchten ganz herzlich ,Tschüss‘ sagen. Unser besonderer Dank gilt unserer treuen Kundschaft und unseren geschätzten Mitarbeiterinnen“, sagt Tebbe.

Die Lage des Geschäfts an der Ecke Breite Straße / Marktstraße sei laut Tebbe „eine der besten in Barsinghausen“. Trotzdem sei die Suche nach einem Nachmieter anfangs sehr schleppend verlaufen. Erst als das Ehepaar die Angelegenheit selbst in die Hand genommen und im vergangenen August einen potenziellen Interessenten direkt kontaktiert hätte, sei es plötzlich sehr schnell gegangen, berichtet der gebürtige Rodenberger.

Bewegung ist auch in die Suche nach einem Mieter für die ehemaligen Räume des Schuhhauses Rose gekommen. Das Geschäft in Sichtweite zum Schuhhaus Tebbe musste vor ziemlich genau einem Jahr schließen. Seitdem stand es leer. Der Hannoverschen Volksbank Immobilien GmbH (HANVB) ist es nach eigenen Angaben gelungen, die Erdgeschossräume im Auftrag des Eigentümers zu verkaufen. Nun wurde auch einer neuer Mieter gefunden. „Es wird ein kleiner Lebensmittel-Supermarkt einziehen, der verpackte wie auch frische Ware anbietet“, kündigt HANVB-Maklerin Trang Engel an. Der Mietvertrag sei unterschrieben und die Räumlichkeiten übergeben. „Über den genauen Einzugstermin kann ich aber keine Angaben machen“, erklärt Engel.

