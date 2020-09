Barsinghausen

An der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen gibt es laut Schulleitung einen nachgewiesenen Corona-Fall im dritten Jahrgang. Das wird auf der Homepage der Schule mitgeteilt.

„Da wir noch auf die Informationen des Gesundheitsamtes warten, bitte ich zum Schutz aller die gesamte Kohorte Jahrgang drei und vier bis zur Information des Gesundheitsamtes, zu Hause zu bleiben“, schreibt Schulleiterin Birgit Geyer. Sie habe alle Eltern empfohlen ihre Kinder aus den dritten und vierten Klassen nicht zur Schule zu schicken. Betroffen seien von dieser Empfehlung rund 110 Schüler. Der Ganztag erfolge am Donnerstag bis zum regulären Schulschluss. Die Jahrgänge 1 und 2 seien nicht betroffen.

„Ich bitte alle trotzdem eindringlich, all die persönlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensweisen kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Dies ist der beste Schutz für Sie und Ihre Familie, da nicht jeder Erkrankte Symptome zeigt und deshalb mit unbekannt bleibenden Fällen zu rechnen ist“, schreibt Geyer weiter. Außerdem bittet sie darum, bei Krankheit eines Kindes vor 07.45 Uhr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Schule zu hinterlassen. Dann könne die Lehrerin umgehend darüber informiert werden.

Corona-Fall auch an der KGS

Auch die Goetheschule ( KGS) hat den ersten positiv bestätigten Corona-Fall im Jahrgang 6. Daher müssen die Schüler der betroffenen Klasse, ein Sprachkurs und Lehrkräfte 14 Tage in Quarantäne. Das Vorgehen des Gesundheitsamts wird nun von Schulleiter René Ehrhardt kritisiert. Er sei verwundert, dass das Gesundheitsamt der Region 36 Stunden gebraucht habe, bis es klare Anweisungen in Bezug auf die Anzahl der von der Quarantäne betroffenen Schüler gemacht habe. Die KGS sei eine Schule mit über 1000 Personen. Dass es bei einer Institution dieser Größenordnung nicht schneller Arbeitsanweisungen bei einem Corona-Fall gebe, finde er nicht angemessen.

Die Nachricht von dem Testergebnis des betroffenen Kindes sei bereits am Montag eingegangen. Die Schule habe dann in Absprache mit dem Gesundheitsamt zunächst die aus ihrer Sicht unmittelbaren Kontaktpersonen, also die betroffene Klasse und den Sprachkurs, in Quarantäne geschickt. Bis Dienstagmittag war aber von Seiten des Gesundheitsamtes noch offen, ob möglicherweise doch der gesamte Jahrgang in Quarantäne muss.

Bereits im Juni gab es Corona-Fälle

Ehrhardt habe dann entschieden, dass er den gesamten Jahrgang für Mittwoch, Donnerstag und Freitag nach Hause schickt. Als das Gesundheitsamt ihn später am Tag benachrichtigte, dass das doch nicht nötig ist, habe er den Jahrgang Mittwoch zu Hause gelassen und Donnerstag und Freitag zurückgeholt – bis auf die betroffene Klasse und den Sprachkurs. Auf eine Stellungnahme des Gesundheitsamts zu der Kritik wird derzeit noch gewartet.

Es ist für beide Schulen nicht der erste Corona-Fall. Bereits Ende Juni hatte die Landesschulbehörde zwei Corona-Fälle an der KGS und der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen bestätigt.

Von Jutta Rinas, Frank Hermann und Lisa Malecha