Barsinghausen

Das Engagement der drei weiterführenden Schulen im Barsinghäuser Stadtgebiet bei der Berufsvorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler ist erneut gewürdigt worden. Sowohl das Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) als auch die Goetheschule (KGS) und die Lisa-Tetzner-Oberschule haben wieder das Siegel „Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule“ verliehen bekommen. Die Auszeichnung ist am Montagnachmittag in einer virtuellen Feierstunde an insgesamt 34 Schulen in der Region Hannover verliehen worden. 37 Schulen hatten sich um das Siegel beworben.

Einige Schulen vermitteln in der Schülerfirma einen Vorgeschmack auf das reale Geschäftsleben. Andere geben den Jugendlichen beim Werkstattunterricht Einblick in verschiedene Berufsfelder. Bei weiteren spielt die Vermittlung sozialer Kompetenzen eine besondere Rolle im Unterricht. Das Spektrum des Engagements der Schulen für den Übergang ihrer Schützlinge ins Berufsleben ist vielfältig. Grant Hendrik Tonne, Niedersächsischer Kultusminister, und Ulf-Birger Franz, Bildungsdezernent der Region Hannover, würdigten während der virtuellen Feierstunde die ausgezeichneten Schulen.

Weil ist Schirmherr

„Schulen, die sich dem Zertifizierungsverfahren für das Siegel ‚Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule‘ stellen, setzen ein Zeichen“, sagte Tonne. „Sie zeigen, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern verbindlich und strukturell verankert Chancen für die berufliche Zukunft eröffnen wollen.“ Regionsdezernent Franz verwies darauf, dass Jugendliche Orientierung brauchten sowie die Möglichkeit, „die Arbeitswelt kennenzulernen“. Eine individuelle und systematische Gestaltung des Übergangs von den allgemeinbildenden Schulen in die Berufsausbildung beziehungsweise in die Hochschulbildung sei dafür von entscheidender Bedeutung, betonte Franz.

Schirmherr des Gütesiegels ist der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil. Gemeinsame Träger des Netzwerks „Berufswahl Siegel Niedersachsen“ sind die Handwerkskammer Hannover, das niedersächsische Landesamt für Schule und Bildung Hannover, die Agentur für Arbeit Hannover, die Region Hannover, die Landeshauptstadt Hannover sowie die Industrie- und Handelskammer Hannover.

Gütesiegel gilt drei Jahre lang

Die 34 ausgezeichneten Schulen dürfen sich nun für drei Jahre – bis 2023 – mit dem Siegel schmücken. Nach Ablauf dieser Zeit müssen sie erneut eine Überprüfung durchlaufen. Ziel des Netzwerkes ist es nach Mitteilung der Region, Schulen hervorzuheben und zu bestärken, die sich in der Berufsorientierung und für den Übergang ins Berufsleben engagieren und ihren Schülerinnen und Schülern so den Start in die Arbeitswelt erleichtern. Bewerben können sich allgemeinbildendende Schulen. Wer dabei sein will, muss ein fächerübergreifendes Konzept vorlegen.

„Alle drei Barsinghäuser Schulen freuen sich sehr über die Auszeichnung und empfinden sie als Motivation, ihre Schülerinnen und Schüler auch weiterhin intensiv bei ihrer Berufsorientierung zu unterstützen“, sagte Alban Peters vom Hannah-Arendt-Gymnasium.

Von Andreas Kannegießer