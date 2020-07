Barsinghausen

So hat die Barsinghäuser Goetheschule ( KGS) ihre Schulabgänger des Haupt- und Realschulzweiges wohl noch nie verabschiedet: Wegen der Corona-Pandemie hat die Kooperative Gesamtschule auf die gemeinsame, mehrstündige Zeremonie mit viel Musik und Gästen in diesem Jahr komplett verzichtet. Stattdessen wurden am Freitagnachmittag die Schüler und Schülerinnen aller sieben Abschlussklassen jeweils nacheinander im Klassenverband in der Aula verabschiedet. Die Zeremonien fielen im Interesse des Infektionsschutzes einerseits nüchtern und geschäftsmäßig aus, waren andererseits aber durchaus herzlich.

Zeugnisse für 125 Jungen und Mädchen

Insgesamt hat die Goetheschule aus dem Haupt- und Realschulzweig 125 Schüler und Schülerinnen verabschiedet. Zehn junge Leute haben die Schule ohne Abschluss verlassen, zwei mit einem Förderschulabschluss. Acht Schüler haben einen Hauptschulabschluss erreicht, vier weitere den Sekundarabschluss I (Hauptschulabschluss); 45 Jugendliche haben den Sekundarabschluss I mit einem Realschulabschluss erworben. 56 junge Menschen haben sogar den Erweiterten Sekundarabschluss I erreicht, der theoretisch zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe berechtigt.

Anzeige

Mit Mund- und Nasenbedeckung tritt Schulleiter René Ehrhardt bei der Abschlussfeier vor die Schüler und Eltern der neunten und zehnten Klassen. Quelle: Andreas Kannegießer

Weitere HAZ+ Artikel

Schulleiter René Ehrhardt und die Schulzweigleiterinnen Kristina Weiland (Realschule) und Heidi Weber-Kamalanathan (Hauptschule) bedankten sich bei den Abgangsschülern und würdigten deren Leistungen. Ehrhardt würdigte auch sein Kollegium, das engagiert auf das Ziel hingearbeitet habe, die Schulabgänger zu mündigen jungen Erwachsenen zu machen. Fertig in ihrer Entwicklung seien diese damit aber noch nicht, betonte er. „Bitte lasst euch niemals von menschenverachtenden Idioten oder populistischen Kurzdenkern beeinflussen“, gab er den Jugendlichen mit auf den Weg.

Appell: Zukunft selbst gestalten

Weber-Kamalanathan ermunterte die Abgangsschüler, sich noch einmal an die Zeit zu erinnern, als sie als Fünftklässler an die Goetheschule gekommen seien. Nun seien aus ihnen fast erwachsene Frauen und Männer geworden. „Versucht, eure Zukunft zu gestalten“, appellierte sie. Auch für die Eltern fand Weber-Kamalanathan anerkennende Worte. „Gratulation zu diesen großartigen Kindern“, sagte sie.

Die jeweiligen Klassenlehrkräfte überreichten die Abschlusszeugnisse. Besondere Ehrungen gab es für die jeweils klassenbesten Jungen und Mädchen sowie für jene, die sich in Arbeitsgemeinschaften oder auf andere Weise besonders in der Schule engagiert hatten. Für die besten Zeugnisse ihrer Klassen wurden Michael Tarasiewicz und Lucy Nehmer (Klasse 9H1), Sarah Sincar und Jonas Michael Wilk (9H2), Julian Deppe, Yassine Bediri und Constanze Pohla (10H1), Valeria Tiller und Marcel Michna (10R1), Max Moll und Leonie Bialas (10R2), Anna Bakic und Benjamin Starck (10R3) sowie Lea Funk und Max Reich (10R4) ausgezeichnet. Die mit jeweils 1,4 insgesamt besten Durchschnittsnoten erreichten Valeria Tiller und Lea Funk.

Präsente für besondere Leistungen

Für besonderes Engagement wurden die Schulsanitäter Leonie Fleck, Leonie Gentek, Esther Patock und Benjamin Starck gewürdigt. Emily Siedbürger und Lara Westphal haben das Projekt Schule:Kultur! geprägt. Amelie Schomburg ist als Aufsichtsschülerin, Patin und Ernährungsscout besonders vielfältig aktiv gewesen, ebenso wie Liam Schütze als Schulsanitäter, Mitgestalter der Schulhomepage und Vertreter im Stadtschülerrat.

Klassenlehrerin Sabine Welzel überreicht die Abgangszeugnisse an die Jungen und Mädchen ihrer Klasse 10H1. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer