Vandalismus und die willkürliche Beschädigung von Anlagen und Einrichtungen auf Schulgrundstücken sind aus Sicht der Barsinghäuser Schulleiter ein drängendes Problem. Der Leiter der Goetheschule ( KGS), René Ehrhardt, berichtete im städtischen Schulausschuss am Dienstagabend von immer wiederkehrenden Fällen. Jüngstes Beispiel: Unbekannte hätten auf dem Rasen vor dem Verwaltungstrakt der Schule in Höhe des Schulleiterbüros ein großes Lagerfeuer entzündet.

Der Vorfall habe sich am vergangenen Wochenende ereignet, sagte Ehrhardt und forderte Maßnahmen von der Stadt. Der Einsatz eines Ordnungsdienstes sei sinnvoll, mindestens aber die Nutzung von Bewegungsmeldern auf dem Schulgelände, sagte er.

Fast alle Schulhöfe betroffen

Auch die Schulleiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums, Silvia Bethe, berichtete von häufigen Vandalismustaten auf dem Schulhof des Schulzentrums Am Spalterhals. Es handele sich bisher bei dem Schulgelände um einen öffentlichen Raum, „den jeder nutzen kann, wie er will“. Sie forderte, dass die Hausmeister die Möglichkeit haben müssten, Personen gegebenenfalls des Geländes zu verweisen.

Die Barsinghäuser Polizei bestätigt, dass es häufig entsprechende Probleme gebe, insbesondere in der wärmeren Jahreszeit. „Fast alle Schulhöfe sind betroffen“, sagte der Sprecher des Barsinghäuser Kommissariats, Joachim Eickmeyer. Die Liste der Delikte reicht demnach von Scherben als Hinterlassenschaften über abgerissene Papierkörbe und Farbschmierereien bis hin zu eingeschlagenen Lichtkuppeln auf dem Flachdach einer Schule. Die Taten würden meist am Wochenende oder in den Abend- und Nachtstunden begangen, sie würden zumeist erst später bemerkt, sagte Eickmeyer. „Nur selten können Täter deshalb auf frischer Tat gestellt werden.“

Licht schreckt ab

„ Vandalismus ist nicht hinnehmbar“, sagte SPD-Ratsherr Maximilian Schneider während der Ausschusssitzung. Er regte an, Benutzungsordnungen für die Schulgelände zu erlassen und dazu entsprechende Beschilderungen an den Grundstücken aufzustellen. Erster Stadtrat Thomas Wolf berichtete, dass diese Idee auch in der Verwaltung bereits diskutiert worden sei. „Wir arbeiten an einem Vandalismuskonzept“, sagte Wolf.

Auch aus Sicht der Polizei wäre es sinnvoll, eindeutige Benutzungsordnungen für Schulgrundstücke zu erlassen. In diesem Fall könnten Verstöße – etwa bei Wiederholungstätern – sogar als Hausfriedensbruch verfolgt werden, sagte Eickmeyer. Ein wichtiges Element, um Vandalismustaten vorzubeugen, sei Licht, betonte der Kriminalhauptkommissar. „Das schreckt ab.“

