Barsinghausen

Schülerinnen und Schüler, die das Schulzentrum Am Spalterhals besuchen und für die Bewältigung des Schulwegs das Fahrrad benutzen, müssen künftig andere Regeln beachten als bisher. In den Sommerferien wurden nämlich gemäß der Straßenverkehrsordnung an den Straßen Egestorfer Kirchweg und Am Spalterhals Verkehrsschilder ausgetauscht und Regeln geändert. Viele Radfahrer haben dies jedoch gar nicht mitbekommen und sich daraufhin Ärger eingehandelt.

Ändern, was nicht sein darf

Wer fährt schon tagein, tagaus mit seinem Fahrrad auf diesem einen Radweg und überprüft dann nach vielleicht zwei Jahren, ob dieser Radweg eigentlich noch ein Radweg ist? Wahrscheinlich niemand. Dass man es aber doch von Zeit zu Zeit einmal tun sollte, zeigt folgendes Beispiel: In den vergangenen Sommerferien hat die Stadtverwaltung am Egestorfer Kirchweg und der Straße Am Spalterhals Verkehrsschilder abbauen lassen und damit die dort seit vielen Jahren existierenden benutzungspflichtigen kombinierten Geh- und Radwege zu einfachen Gehwegen umgewandelt. „Wir haben im Stadtgebiet einige Ecken, wo die Regelungen nach etlichen Novellen der Straßenverkehrsordnung nicht mehr funktionieren. Das wollen wir jetzt gerade ziehen und haben hier damit angefangen“, erklärt Michael Dettmann. Denn gemäß Straßenverkehrsordnung (StVo) gelte, dass es in Tempo-30-Zonen – und solche sind die genannten Straßen seit vielen Jahren – keine benutzungspflichtigen Radwege geben dürfe, sagt der Tiefbauamtsleiter.

Am Egestorfer Kirchweg müssen Radfahrer demnach künftig auf der Straße fahren – also auch alle Schülerinnen und Schüler, die morgens und nachmittags die Straße als Schul- und Heimweg nutzen.

An dieser Stelle wies jahrelang ein Schild daraufhin, dass Fahrradfahrer auf den kombinierten Geh- und Radweg gehören. Jetzt gehören sie auf die Straße, auf der Tempo 30 erlaubt ist. Quelle: Mirko Haendel

In der Straße Am Spalterhals gilt eine andere Regelung. Dort ist der Gehweg zu schulischen Stoßzeiten voller Menschen. „Eine Schule gilt deshalb auch als eine sogenannte verkehrssensible Einrichtung, daher können wir den Gehweg hier für Radfahrer freigeben“, erläutert Dettmann. Unglücklicherweise muss die Stadt wegen Lieferengpässen nach Wochen immer noch auf die passenden Schilder warten und hat vor wenigen Tagen – auf Drängen der Schule – zunächst für eine provisorische Beschilderung gesorgt.

Das Problem der fehlenden Beschilderung ist somit zunächst gelöst. Glücklich mit der Neuregelung ist Silvia Bethe, Leiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums, allerdings nicht, denn es gibt aus Sicht von Radfahrern zwei Haken: Diese dürfen dort aus Rücksicht vor den Fußgängern nur Schritttempo fahren und haben beim Überqueren einer Querstraße wie dem Holunderweg unterhalb des Schulzentrums keine Vorfahrt. „Ich habe Angst, dass meine Schüler bei Unfällen nicht versichert sind, weil sie sich aus Unwissenheit falsch verhalten haben“, sagt Bethe.

Pressemitteilung eine gute Idee?

Diese Gefahr dürfte sich durch Aufklärung über die geltenden Regeln sicherlich abwenden lassen. Doch warum wurde die Schule nicht über die durchgeführten Maßnahmen informiert? Schließlich betrifft diese Änderung hauptsächlich ihre Schülerschaft, und manch jugendlicher Radfahrer hat sich dem Vernehmen nach bereits von der kontrollierenden Polizei einen Rüffel abgeholt – und den Hinweis, doch bitte die Straße zu benutzen. „Bei einer verkehrsbehördlichen Anordnung müssen erst mal nur das Tiefbauamt und die Polizei beteiligt werden – alle andere können, müssen aber nicht in Kenntnis gesetzt werden“, sagt Dettmann. Der Amtsleiter gibt aber auch zu: „Eine Pressemitteilung vonseiten der Stadt als Behörde wäre sicherlich eine gute Idee gewesen.“

Straßen werden zur Fahrradzone

Die Änderungen sind übrigens erste Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept, an dem die Stadt seit Längerem mit Unterstützung der Experten der Planungsgemeinschaft Verkehr PGV arbeitet und das jetzt sukzessive umgesetzt werden soll. So ist vorgesehen, den gesamten Bereich zwischen Egestorfer Kirchweg, Steinweg, Egestorfer Straße und der Straße Am Spalterhals in eine Fahrradzone umzuwandeln. Auf allen in dieser Zone liegenden Straße gilt dann Tempo 30, Priorität haben dort Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter, die auch nebeneinander fahren dürfen. Der Auto- und Motorradverkehr ist lediglich zugelassen und darf den Radverkehr weder behindern noch gefährden.

Entsprechende Schilder werden an den eingehenden Straßen aufgestellt, auf den Straßen innerhalb der Zone große Piktogramme auf die Fahrbahn aufgebracht. „Schilder und Piktogramme sind längst angeordnet und bestellt. Wir warten jetzt nur auf die Lieferung, damit wir endlich loslegen können“, sagt Dettmann.

Von Mirko Haendel