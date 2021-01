Barsinghausen

Die Planung zur Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals hat Fahrt aufgenommen. „Wir sind in den vergangenen Wochen gut vorangekommen“, sagt der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Inzwischen stehen einige zuvor umstrittene Eckpunkte der Planung offenbar fest: Demnach wird die Mensa doch nicht ins Hauptgebäude des Schulzentrums integriert, das alte Mensagebäude bleibt demnach erhalten.

Auch der von der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) genutzte D-Trakt wird saniert und nicht abgerissen. Die Pläne zum Bau eines vierstöckigen H-Turms inmitten der vorhandenen Gebäudestruktur sind dafür zu den Akten gelegt worden. Zusätzlich benötigte Räume sollen in zwei kleineren Neubauten geschaffen werden, die neben dem vorhandenen Gebäudeensemble errichtet werden.

Anzeige

Moderation führt zum Erfolg

Die in ersten Prognosen auf mindestens 30 Millionen Euro taxierte Sanierung des Schulzentrums hatte im vergangenen Jahr bei den Beteiligten für viel Verdruss gesorgt. Die Schulleitungen der LTS und des Hannah-Arendt-Gymnasiums hatten sich über die schlechte Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro aus Gifhorn beklagt, das mit der Vorplanung des Großprojekts beauftragt war. Die Wende kam dann offenbar, nachdem die Verwaltung im Spätsommer als Moderatoren das Großgolterner Architekturbüro Remke Partner zusätzlich ins Boot geholt hatte.

„Die Moderation war ein voller Erfolg“, sagt Wolf. Die Grundzüge der Planung sind in einem Projektteam abgestimmt worden, in dem außer den Architekten und Moderatoren auch Vertreterinnen der städtischen Gebäudewirtschaft und des Schulamtes sowie die beiden Schulleitungen vertreten sind. Außerdem ist der Erste Stadtrat mit von der Partie, der zurzeit kommissarisch auch die Aufgaben eines Baudezernenten wahrnimmt, so lange diese Stelle nicht besetzt ist. Das Projektteam habe auch zusätzlich mit weiteren Beteiligten wie etwa Fachlehrern und Beschäftigten des Schulzentrums getagt, berichtet Wolf.

Eine Projektgruppe hat die wesentlichen Elemente der Grundsanierung des Schulzentrums Am Spalterhals festgelegt. Quelle: Andreas Kannegießer

Rat entscheidet über Ausschreibung

Die nun einvernehmlich erzielten Ergebnisse des Teams sollen die Basis bilden, wenn die nächsten Planungsphasen möglich schnell ausgeschrieben werden, wie der Erste Stadtrat erläutert. Im Januar stehen noch eine Abstimmung in der Verwaltungsleitung und die Zusammenfassung der Ergebnisse an. Dann sollen die Ratsgremien über die Ausschreibung entscheiden.

Der in den vergangenen Monaten erarbeitete sogenannte Masterplan sieht mehr Nutzflächen vor als der ursprünglich diskutierte Plan der Gifhorner Architekten, der vor allem bei den Schulen auf Kritik gestoßen war. Seriöse Kostenschätzungen für die aktuelle Variante gebe es noch nicht, betont Wolf.

Der neue Masterplan bietet aus Sicht des Projektteams viele praktische Vorteile, die nicht zuletzt den Schulbetrieb während der jahrelangen Bauphase erleichtern dürften. Große Probleme hätte wohl vor allem der Abriss und höhere Neubau des H-Traktes inmitten der vorhandenen Gebäudestruktur bereitet, wie Moderatorin Tanja Remke in einem Positionspapier des Projektteams erläutert. Die beiden kleineren Ergänzungsbauten seien „deutlich sicherer und risikofreier planbar“. Zudem entfalle die aufwendige Containerlösung während der Bauphase.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viel Platz im Mensagebäude

Der nun wieder vorgesehene Erhalt des großen Mensagebäudes sichert viele Flächen, die sonst weggefallen wären. So sollen die Schulen die Nebenräume neben und unter der Mensa künftig für den Bereich Darstellendes Spiel und für Teile des Ganztagsbetriebs nutzen. Bei der Sanierung soll zudem eine Kleinkunstbühne entstehen, die auch von der Stadt genutzt werden könnte. „Die Sanierung der Mensa wird vermutlich aufwendig“, schreibt Remke in ihrem Papier. Allerdings würden sowohl die Abbruchkosten gespart als auch die Kosten für ein sogenanntes Rondell, das für den Bereich Darstellendes Spiel ursprünglich neu neben dem Eingangsbereich der Schule geschaffen werden sollte.

Das neue Konzept, so lobt die Moderatorin, berücksichtige die Konzepte beider Schulen „und kann die funktionalen, organisatorischen und pädagogischen Anforderungen erfüllen“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Andreas Kannegießer