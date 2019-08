Barsinghausen

Großalarm für die Feuerwehren aus Barsinghausen und Umgebung: Aus noch ungeklärten Gründen ist am Freitagabend ein Brand im Gebäude des ehemaligen Anna-Forcke-Stiftes an der Bergstraße ausgebrochen. Nach ersten Ermittlungen ist der Schwelbrand im Fußboden im zweiten Obergeschoss des derzeit leer stehenden Gebäudes entstanden.

Nachbarn hatten gegen 20 Uhr bemerkt, dass Rauch aus dem Dach des Gebäudes emporstieg und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte – unter anderem wegen der Größe des Objekts und der schwer zugänglichen Hanglage – mit starken Kräften an. Mehrere Trupps unter Atemschutz lokalisierten den Brandherd und bekämpften die Flammen in der Zwischendecke. Dabei setzten die Feuerwehrleute auch Rettungssägen ein, um die hölzernen Decken und die Wände im Bereich des Feuers zu öffnen. Über die schmale und steile Grundstückszufahrt wurde auch die Drehleiter der Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr in Stellung gebracht. Die Einsatzkräfte nutzten die Leiter, um das Gebäude von außen zu inspizieren und gegen ein Durchschlagen der Flammen durch das Dach gewappnet zu sein.

Von der Drehleiter aus inspizieren Feuerwehrleute während der Löscharbeiten das Anna-Forcke-Stift. Quelle: Andreas Kannegießer

94 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach rund 30 Minuten hatten die Feuerwehren die Situation so weit im Griff, dass kein Rauch mehr aufstieg. Der Einsatz dauerte allerdings bis in die späten Abendstunden an. Die Bergstraße blieb in dieser Zeit voll gesperrt.

Vor Ort waren insgesamt 94 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen aus den Ortsfeuerwehren aus Barsinghausen, Hohenbostel, Egestorf, Kirchdorf und auch Wennigsen. Zudem war der Gerätewagen Atemschutz aus Ronnenberg im Einsatz, um die Atemschutzgeräte der Einsatzkräfte neu zu befüllen.

Die Bergstraße ist während der Löscharbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Quelle: Andreas Kannegießer

Das unter Denkmalschutz stehende Anna Forcke-Stift ist von den bisherigen Eigentümern Ernst und Andrea Wildhagen vor wenigen Wochen an den Verein für Gemeindediakonie verkauft worden, der das Haus mit Millionenaufwand in ein stationäres Hospiz umbauen möchte. Das Ehepaar Wildhagen war gerade auf dem Weg zum Barsinghäuser Stadtfest, als es die Nachricht von dem Feuer erhielt.

Tür ist erneut aufgebrochen

Nach den Worten von Ernst Wildhagen war die Tür des Gebäudes aufgebrochen und stand offen, bevor die Feuerwehr eintraf. Immer wieder war das leer stehende Gebäude in den vergangenen Monaten das Ziel von Eindringlingen. Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei mehrere Jugendliche auf dem Grundstück erwischt, die in das Gebäude eingestiegen waren. „Danach hatten wir die aufgebrochene Tür wieder fest verschlossen“, berichtet Wildhagen.

Polizeibeamte des Kriminaldauerdienstes aus Hannover besichtigten den Brandort noch am Freitagabend. Am Montag wollen spezialisierte Brandermittler das Gebäude untersuchen, um herauszufinden, ob der Brand möglicherweise vorsätzlich gelegt worden ist.

Rauch steigt aus dem leer stehenden Baudenkmal empor, das zu einem Hospiz umgebaut werden soll. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer