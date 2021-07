Barsinghausen

Zum ersten Mal seit mehr als 16 Monaten haben sich die Mitglieder der Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr in großer Runde treffen können. An der Mitgliederversammlung im Feuerwehrhaus durften aus Sicherheitsgründen zwar nur die rund 75 aktiven Feuerwehrleute teilnehmen. Dennoch war allen Teilnehmern die Freude darüber anzumerken, auch abseits der Arbeit an Einsatzstellen einmal wieder persönlich und in Ruhe zusammensitzen zu können. Mit der Versammlung solle zugleich „ein Signal des Aufbruchs gegeben“ werden, sagte Ortsbrandmeister Philip Prinzler. „Unser Blick ist nach vorne gerichtet.“

In den Reihen der Schwerpunktfeuerwehr habe es zwar einzelne Infektionsfälle gegeben, berichtete Prinzler. Disziplin und Verständnis der Aktiven hätten jedoch dazu beigetragen, dass die Pandemie niemals in die Feuerwehr hineingetragen worden sei. „Unsere Einsatzfähigkeit war zu jeder Zeit sichergestellt.“

Appell: Mehr Werbung für die Feuerwehr

Nach den Worten des Ortsbrandmeisters hat die Schwerpunktfeuerwehr in den Zeiten der Pandemie ihre Aktivitäten im Internet und auf den Social Media-Kanälen deutlich erweitert. „Wir müssen weiterhin als attraktive Organisation wahrgenommen werden, für die es sich lohnt, Einsatz zu zeigen“, sagte Prinzler. „Macht Werbung für die Feuerwehr“, appellierte er an die Mitglieder. Im nächsten Jahr will die Schwerpunktfeuerwehr ihr 135-jähriges Bestehen und das 65-jährige Bestehen ihres Spielmannszuges öffentlich mit einem Tag der offenen Tür Anfang September begehen.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Philipp Lattmann berichtete von den 150 Einsätzen, die die ehrenamtlichen Feuerwehrleute im vergangenen Jahr zu bewältigen hatten. Auch für dieses Jahr stehen bereits wieder rund 70 Einsätze in der Bilanz. Lattmann würdigte die engagierte und erfolgreiche Arbeit des Ortsbrandmeisters, die im Zuge der Corona-Pandemie besonders kräfteaufreibend sei. „Es war und ist ein Haufen Arbeit, den Laden in dieser Zeit zusammenzuhalten“, lobte Lattmann.

Plädoyer für Übungs- und Ausbildungsbetrieb

Auch Bürgermeister Henning Schünhof ging in seinem Grußwort auf die erschwerten Bedingungen ein, mit denen die Schwerpunktfeuerwehr während der Corona-Pandemie zurechtkommen müsse. Er bedauerte, dass gerade die kameradschaftlichen Aspekte des Engagements in der Feuerwehr „leider sehr gelitten“ hätten. Auch der Übungs- und Ausbildungsbetrieb sowie die Jugendarbeit seien „dringend notwendig“, sagte Schünhof.

Breiten Raum in der Versammlung nahmen die Ehrungen und Beförderungen verdienter Mitglieder ein. Für 50-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Udo Reiche ausgezeichnet. Hans-Jürgen Knust erhält dieselbe Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt. Horst Afemann erhielt das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen für 50-jährige Mitgliedschaft.

Philipp Lattmann (von links) und Philip Prinzler sowie Bürgermeister Henning Schünhof (rechts) gratulieren den beförderten Mitgliedern der Einsatzabteilung. Quelle: Andreas Kannegießer

Ehrenzeichen für ehemaligen Ortsbrandmeister

Der ehemalige Ortsbrandmeister Holger Afemann wurde mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen für 40-jährige Dienste im Feuerlöschwesen ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen für 25-jährige Dienste ist an Markus Blanke und Christian Scholz verliehen worden. Henning Flentje war nicht anwesend und erhält das Ehrenzeichen zu einem späteren Zeitpunkt.

Markus Blanke wurde zum Brandmeister befördert, Marcel Pfadler zum Oberlöschmeister. Zum Löschmeister wurde Sascha Heine ernannt. Jason Sierth, Lion Sierth, Justin Wille und Philipp Maurice Wolf durften die Ernennungsurkunden zu Oberfeuerwehrmännern in Empfang nehmen. Darüber hinaus wurden Tom Heine und Ruven Kott von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen. Beide tragen nun den Dienstgrad Feuerwehrmannanwärter.

Ruven Kott (links) und Tom Heine sind von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gewechselt. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer